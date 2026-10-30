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SMA betegség

Zente már boldog harmadikos – Így van most az SMA-s kisfiú

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Példátlan összefogással sikerült megmenteni 7 évvel ezelőtt egy SMA-betegségben szenvedő kisfiú életét. Zente ma már másokon segít.
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SMA betegségsegítizomsorvadásgyermek

Hét hosszú év telt el azóta, hogy egy ország fogott össze Zente életéért. Az SMA 1, a gerincvelői eredetű izomsorvadás súlyos diagnózisa egy pillanat alatt változtatta meg a család életét. A kezelés, amire a közösség erejével sikerült összegyűjteni a pénzt, nem csupán lassította a folyamatot, hanem szó szerint megváltoztatta a kisfiú jövőjét.

SMA-Zente
Zente boldog kisfiú  Fotó: Facebook


Ma már egy boldog, harmadik osztályos gyermek tekint ránk vissza a képekről. A szülei szerint nyitott, barátságos és okos fiú, aki szinte teljes életet élhet. A szülők hálája végtelen a Bethesda Gyermekkórház felé, ugyanis abban az intézményben hajtották végre Zentén a szükséges beavatkozást..

Zente sose adja fel

A történet itt nem ért véget: Zente nem csak kapott az élettől, hanem adni is szeretne. Bár még csak nyolc éves, pontosan tisztában van azzal, mit jelent másokon segíteni. Az ismertségét kihasználva igyekszik felhívni a figyelmet más beteg kisgyermekekre és küzdelmükre.
Így történt ez nemrég a Kalap Jakab együttes jótékonysági koncertjén Zalaegerszegen is, ahová őt hívták meg közreműködőnek. A kisfiú örömmel énekelt együtt kedvenc zenekarával egy kedves dalt, sőt a klip forgatásán is részt vett.
Egyik legkiemelkedőbb pillanata mégis a Papp László Arénában volt, ahol több ezer ember előtt állt színpadra. 

Zente óriási bátorságról tett tanúbizonyságot, hogy 8 évesen ki mert állni egy ekkora tömeg elé, hogy énekeljen, és másokon segítsen: egy szintén SMA-s kislány, Jázmin javára gyűjtöttek.

Zente története a bizonyíték arra, hogya küzdelem folytatódik, és nem csak az ő esetében, de a közösségi összefogás képes csodákra. 

 

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