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rendszám

Fontos határidő közeleg: november 30. után akár el is vehetik a forgalmit, ha ezt nem teszed meg

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November 30-ig fehér rendszámtáblára kell cserélniük a zöld rendszámot egyes hibrid autók tulajdonosainak. A változás a növelt hatótávolságú külső töltésű hibrideket és a plug-in hibrid gépkocsikat érinti.
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rendszámengedélyrendszámtábla

A kötelezettség az 5N környezetvédelmi besorolású, növelt hatótávolságú külső töltésű hibrideket, valamint az 5P kategóriába tartozó plug-in hibrideket érinti – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség. Világoszöld rendszámot 2024. szeptember 1-je óta már csak a tisztán elektromos, 5E, illetve a nulla emissziós, 5Z osztályú járművek kaphatnak.

zöld rendszám
Zöld rendszám: november 30-ig lépniük kell ezeknek az autósoknak.
Fotó: STEFLER BALAZS / Stefler Balázs

Zöld rendszám: több mint 32 ezer autóst fenyeget a forgalomból kivonás

Ha a csere november 30-ig elmarad, a hatóság bevonhatja a rendszámtáblát és a hatósági engedélyt, majd kezdeményezheti a jármű forgalomból történő kivonását.

A cserét a kormányablakokban lehet intézni. Új karakterű rendszám esetén a rendszámtáblák és az új forgalmi engedély összesen 17 475 forintba kerülnek. A korábbi betű- és számkombináció fehér alapon történő utángyártása 16 605 forint, ebben az esetben nem kell lecserélni a forgalmi engedélyt.

 

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