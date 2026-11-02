ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tiszás ügynökbotrány: Tarr Zoltán hárít, egészen különös választ adott

Fontos

„Húzzatok már a francba ezzel a Horthy-nosztalgiával!” – heves vitát váltott ki a Petőfi hídi emlékmű helyreállításának ötlete

metró

Nem jár a hétvégén a 2-es metró egy szakaszon

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Forgalomváltozásra kell készülni most hétvégén. A 2-es metró csak rövidített útvonalon fog járni karbantartás miatt.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
metró2-es metróBKK

Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró a november 14-15-i hétvégén – közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden.

An Alstom Metropolis metro train on line M2 stands at the platform at Deli palyaudvar metro station before departure in Budapest, Hungary, on April 11, 2026. (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto) (Photo by Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via AFP), 2-es metró
Rövidített útvonalon jár a 2-es metró a hétvégén
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A forgalomváltozás már pénteken 22 órától életbe lép.

A Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között M2-es pótlóbuszokkal lehet utazni majd a hétvégén, a Pest és Buda közötti gyorsabb közlekedés érdekében pedig sűrűbben jár a 4-6-os villamos.

A 2-es metró helyetti pótlóbuszok és alternatívák

Az M2-es pótlóbusz a Margit hídon át közlekedik és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is. A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton, amely a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el. A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is. A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok.

A BKK a metrómegállók környezetébe utazóknak az alábbi járatok igénybevételét javasolja:

  • az M2-es metrón a Széll Kálmán térre utazóknak a sűrítve közlekedő 4-6-os villamost a Blaha Lujza téren történő átszállással,
  • Hűvösvölgy, Óbuda térségéből a belvárosba utazóknak a sűrítve közlekedő 4-6-os villamost,
  • Pasarét térségéből a belvárosba utazóknak, valamint az Astoria csomópont környezetéből a Budára utazóknak az 5-ös autóbuszt,
  • Budáról az M3-as metróra a Deák Ferenc téri átszállás helyett a 4-6-os villamost Nyugati pályaudvari átszállással,
    vonattal utazóknak Kelenföld vasútállomási átszállással az M4-es metrót.
  • A 11-es autóbusz a Nagybányai út, a 39-es autóbusz a Széll Kálmán tér felé megáll a Csalogány utcában az M2-es pótlóbusz megállóhelyén.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

 

Szóljon hozzá!