Nem jár a hétvégén a 2-es metró egy szakaszon

Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon, csak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között közlekedik a 2-es metró a november 14-15-i hétvégén – közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden.

Rövidített útvonalon jár a 2-es metró a hétvégén

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A forgalomváltozás már pénteken 22 órától életbe lép.

A Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között M2-es pótlóbuszokkal lehet utazni majd a hétvégén, a Pest és Buda közötti gyorsabb közlekedés érdekében pedig sűrűbben jár a 4-6-os villamos.

A 2-es metró helyetti pótlóbuszok és alternatívák

Az M2-es pótlóbusz a Margit hídon át közlekedik és betér a Kossuth Lajos tér és a Batthyány tér felé is. A Kossuth Lajos térnél a Déli pályaudvar felé az Alkotmány utcában lehet felszállni, a Deák Ferenc tér felé pedig a Bajcsy-Zsilinszky úton, amely a 70-es és a 78-as trolibuszokkal érhető el. A Batthyány térnél a Déli pályaudvar irányába a Csalogány utcában, a Fő utca kereszteződésénél kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni, ahol a vágányzár idején megáll a 11-es és a 39-es autóbusz is. A Deák Ferenc tér felé a Batthyány téren a templom előtt állnak meg a pótlóbuszok.

A BKK a metrómegállók környezetébe utazóknak az alábbi járatok igénybevételét javasolja:

az M2-es metrón a Széll Kálmán térre utazóknak a sűrítve közlekedő 4-6-os villamost a Blaha Lujza téren történő átszállással,

Hűvösvölgy, Óbuda térségéből a belvárosba utazóknak a sűrítve közlekedő 4-6-os villamost,

Pasarét térségéből a belvárosba utazóknak, valamint az Astoria csomópont környezetéből a Budára utazóknak az 5-ös autóbuszt,

Budáról az M3-as metróra a Deák Ferenc téri átszállás helyett a 4-6-os villamost Nyugati pályaudvari átszállással,

vonattal utazóknak Kelenföld vasútállomási átszállással az M4-es metrót.

vonattal utazóknak Kelenföld vasútállomási átszállással az M4-es metrót. A 11-es autóbusz a Nagybányai út, a 39-es autóbusz a Széll Kálmán tér felé megáll a Csalogány utcában az M2-es pótlóbusz megállóhelyén.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.