Egy jól megválasztott szemüveg nemcsak élesebbé teszi a világot, hanem az arcunk karakterét is kiemeli, és a megjelenésünk meghatározó kiegészítőjévé válik. Szemüvegvásárláskor sokan elsősorban a divatot és a tetszetős formát tartják szem előtt, pedig a tökéletes szemüveg kiválasztása ennél jóval összetettebb feladat.

A Trend Optika szakértői segíthetnek, hogy az egyéni adottságaidhoz és életmódodhoz leginkább illő keretet és lencsét találd meg és felhívják a figyelmet a leggyakoribb hibákra is.

1. Csak a divatot és a külsőt nézed

Egy trendi keret könnyen szerelem lehet első látásra, de attól még nem biztos, hogy valóban illik hozzád. A szemüvegnek harmonizálnia kell az arcformáddal és a személyiségeddel is. Érdemes többféle stílust is felpróbálni, még akkor is, ha elsőre egészen más elképzeléssel érkeztél.

2. Nem figyelsz a megfelelő méretre

A szemüvegkeret mérete nem pusztán esztétikai kérdés. Ha túl széles, elcsúszhat az orron, ha túl szűk, nyomhatja a halántékot, és hosszabb viselés után kényelmetlenné válhat. Fontos, hogy a keret stabilan, mégis kényelmesen illeszkedjen az arcra, a megfelelő méret kiválasztásában az optika szakemberei sokat segíthetnek.

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3. Alábecsülöd a lencse jelentőségét

Sokan rengeteg időt töltenek a keret kiválasztásával, miközben a szemüveg valódi funkcióját a lencse biztosítja. Nem mindegy, milyen dioptriára, milyen használati szokásokhoz és milyen látási igényekhez választasz lencsét. Más megoldás lehet ideális annak, aki egész nap monitor előtt dolgozik, és más annak, aki sokat vezet vagy többféle távolságra szeretne kényelmesen látni. A tükröződéscsökkentő, karcálló vagy speciális felületkezelések szintén sokat javíthatnak a mindennapi komforton.

4. Nem veszed figyelembe az életmódodat

Egy szemüvegnek nemcsak jól kell állnia, hanem a mindennapjaidhoz is alkalmazkodnia kell. Sportoláshoz például könnyű, stabil keretre lehet szükség, aktív életmód mellett pedig különösen fontos a tartósság. A szemüvegválasztás akkor igazán sikeres, ha a saját szokásaidból és igényeidből indulsz ki.