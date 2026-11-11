Pénteken nyit az adventi vásár a Bazilikánál, mutatjuk a részleteket

A budapesti karácsonyi vásár – az Advent Bazilika – tavaly már negyedik alkalommal nyerte el Európa legszebb karácsonyi vására címét. A szervezők közlése szerint ezzel történelmet írt, korábban ugyanis egyetlen városnak sem sikerült négyszer megszereznie az elismerést.

Advent Bazilika 2026: ekkor nyílik meg a karácsonyi vásár. Fotó: EMRAH YORULMAZ / ANADOLU

Az idei Advent Bazilika központjában ismét egy hatalmas karácsonyfa áll majd, amely fölött fényháló teszi még látványosabbá a Szent István teret.

Fényfestéssel tér vissza az Advent Bazilika

A karácsonyi vásáron közel száz hazai kézműves kiállító mutatja be termékeit. A tapasztalt keramikusok, bőrdíszművesek és ötvösök mellett új alkotókkal is találkozhatnak a látogatók.

A gasztronómiai kínálatban a hagyományos téli ételek, hungarikumok és különleges fogások egyaránt megjelennek.

A Bazilika előtt betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú kap helyet, emellett adventi gyertyagyújtásokat is tartanak.

A vásár egyik legnépszerűbb látványossága idén is a Bazilika homlokzatára vetített fényfestés lesz. A műsor minden délután 17.30-kor kezdődik, egyes napokon pedig zenei koncertek is várják a térre érkezőket.

Az Advent Bazilika 2026. november 13. és január 1. között látogatható a budapesti Szent István téren.