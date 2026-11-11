Pénteken nyit az adventi vásár a Bazilikánál, mutatjuk a részleteket

A budapesti karácsonyi vásár – az Advent Bazilika – tavaly már negyedik alkalommal nyerte el Európa legszebb karácsonyi vására címét. A szervezők közlése szerint ezzel történelmet írt, korábban ugyanis egyetlen városnak sem sikerült négyszer megszereznie az elismerést.
Az idei Advent Bazilika központjában ismét egy hatalmas karácsonyfa áll majd, amely fölött fényháló teszi még látványosabbá a Szent István teret.
Fényfestéssel tér vissza az Advent Bazilika
A karácsonyi vásáron közel száz hazai kézműves kiállító mutatja be termékeit. A tapasztalt keramikusok, bőrdíszművesek és ötvösök mellett új alkotókkal is találkozhatnak a látogatók.
A gasztronómiai kínálatban a hagyományos téli ételek, hungarikumok és különleges fogások egyaránt megjelennek.
A Bazilika előtt betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú kap helyet, emellett adventi gyertyagyújtásokat is tartanak.
A vásár egyik legnépszerűbb látványossága idén is a Bazilika homlokzatára vetített fényfestés lesz. A műsor minden délután 17.30-kor kezdődik, egyes napokon pedig zenei koncertek is várják a térre érkezőket.
Az Advent Bazilika 2026. november 13. és január 1. között látogatható a budapesti Szent István téren.