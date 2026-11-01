Nincsenek sírkövek, mégis több mint 1500 ember nyugszik ebben a különleges magyar erdőben

A Gerecse lábánál terül el egy örök erdőség, amelynek minden egyes részletéből békesség árad. A lombok között beszűrődik az őszi napfény, a madárcsicsergést pedig csak egy-egy avarban lépkedő sün neszezése színesíti meg. Egy pillanatra azt hihetnénk, hamarosan kirándulókba botlunk, de ez nem egy túraútvonal része, hanem egy erdei temető, amely a lehető legtávolabb áll a hagyományos sírkertektől. Ismerd meg ezt a különleges helyet, az agostyáni Emlékerdő!
Egy apró gondolatból született az agostyáni Emlékerdő
A gyász mindannyiunk számára mást jelent, ahogyan az elengedéshez és az emlékezéshez is különböző utakon jutunk el. Van, akinek a hagyományos sírkert ad kapaszkodót, más a gyertyán, bükk és tölgyfák közt találja ezt meg. Bihari Imre több mint tíz éve dolgozik azon, hogy közelebb hozza az emberekhez az erdei temetkezés nyugalmát.
– Nem szeretném megmondani senkinek, hogyan búcsúzzon, de fontosnak tartom, hogy azoknak is legyen méltó választási lehetőségük, akik a természetben érzik igazán otthon magukat – mondja a Fanny magazinnak az agostyáni Emlékerdő alapítója.
A Duna–Ipoly Nemzeti Parkban található természetközeli temetkezési helyet, svájci és német kezdeményezések alapján álmodták meg. Ehhez azonban hosszú út vezetett, több év és tizennyolc szakhatóság engedélye kellett ahhoz, hogy megvalósuljon.
– Számomra az erdőben egyszerre van jelen az elmúlás és a megújulás, de ugyanígy az élet folytonossága is. Ebből született a „Van tovább!” gondolata, ami nem a gyász fájdalmának kisebbítéséről szól, hanem arról, hogy az ember a természet része, és az emlékezés helye ezt a kapcsolatot is kifejezheti. Hiszem, hogy a veszteség fájdalmas, de nem végleges – meséli Bihari Imre, aki szerint a természet közelsége képes megnyugtatni a lelket. Talán épp ezért is teljesen más érzés itt meglátogatni egy elhunyt szerettünket, mint egy hagyományos temetőben. Itt járva érthető meg igazán, miért választják egyre többen végső nyughelyükként – az elmúlt 12 évben több mint 1500 elhunyt nyert örök nyugalmat az Emlékerdőben.
Mitől különleges az agostyáni Emlékerdőbe való temetés?
Az erdőben az utolsó útra nem steril, zárt térben kerül sor, hanem ott, ahol a szél mozgatja a leveleket, a madarak dalolnak, a föld pedig életet hordoz. A búcsúztatás lehet egyházi szertartás, de meghitt családi, vagy akár teljesen privát is.
– Itt minden az elhunytról és a szeretteiről szól. Volt már példa 200 fős katonai kíséretre is, de a gyakorlat azt mutatja, általában kevesebben vesznek részt a búcsúztatáson, és az sem ritka, hogy valaki egyedül szeretne elköszönni – teszi hozzá az alapító.
Miért olyan egyedülálló ez az Emlékerdő Magyarországon?
Az erdő ilyenkor nem háttérként, hanem támogató közegként van jelen: körülveszi az embereket, felfogja a könnyeket, és emlékeztet arra, hogy az élet nem ér véget, csak átalakul. Az agostyáni örök
erdőben a hamvakat biológiailag lebomló urnában, a kiválasztott emlékfa gyökérzónájában helyezik el. A hozzátartozók választhatnak egyedi, a családjuk számára dedikált emlékfát, vagy olyan közösségi fát, amelynél mások urnái is helyet kapnak. A masszív kősírok helyett itt visszafogott emléktáblák jelzik a nyughelyeket, amelyeket állítható huzallal erősítenek a fák törzséhez, hogy sérülésmentesen tudják követni a növényzet növekedését. A hozzátartozók a helyszín látogatási rendjét követve térhetnek vissza megemlékezni, előzetes bejelentkezést követően.
Bármikor visszatérhetünk az agostyáni erdei temetőbe
– Azt tapasztaltam, hogy a visszatérés lehetősége legalább olyan lényeges, mint maga a temetés napja. A kiválasztott fa később a megemlékezés konkrét helyévé válhat – mondja Bihari Imre, aki arra is kitért, hogy vannak, akik a fa tövében olvasnak vagy piknikeznek, mások csak sétálgatnak. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az erdő nem díszlet, hanem élő, védendő közeg, ezért gyertyát csak az emlékházban vagy a restaurált Árpád-kori körtemplomban gyújthatunk, kerülendők továbbá az elemes mécsesek, műanyag díszek vagy idegen növények, mivel veszélyt jelenthetnek a környezetre.
Nincs azonban se sírgondozási teher, se újraváltási kötelezettség. Ha a kijelölt időszak nem kerül hosszabbításra, csak az emléktáblát távolítják el, a hamvak háborítatlanok maradnak.
A kegyeleti erdőben nincsenek tabuk, csak méltó segítség
Az agostyáni Emlékerdő megálmodója szerint, aki missziójának tekinti ledönteni a temetkezéssel kapcsolatos tabukat, sokan csak akkor kezdenek el gondolkodni a végső búcsúról, amikor már intézkedniük kell. Pedig az előzetes tájékozódás segíthet abban, hogy nyugodtabban mérlegeljük a lehetőségeket, és a családunkat is felkészítsük az elképzeléseinkre.
– Nem kell feltétlenül minden részletet előre elrendezni, de már az is sokat jelenthet, ha tisztában vagyunk a választható megoldásokkal. Így a hozzátartozóknak egy nehéz időszakban kevesebb bizonytalansággal kell szembenézniük – fogalmaz.
Ennek szellemiségében az Emlékerdő munkatársai ma már az első tájékozódástól az ügyintézésén át a hamvasztás és a búcsúztatás megszervezéséig nyújtanak szakszerű és együttérző támogatást. Külön figyelmet fordítanak azokra, akik éppen temetést intéznek, és azokra is, akik előre szeretnének gondoskodni erről.
– Nemcsak az a feladatunk, hogy megmutassuk, melyik fa lehet valaki emlékhelye. A hozzánk forduló családok mindenben számíthatnak ránk – emeli ki Bihari Imre, aki azt is hozzáteszi, a cél minden esetben a figyelmes meghallgatás és a megfelelő lehetőség közös megtalálása.
Nemrég létrejött a balatoni Emlékliget
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