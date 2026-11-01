Nincsenek sírkövek, mégis több mint 1500 ember nyugszik ebben a különleges magyar erdőben

A Gerecse lábánál terül el egy örök erdőség, amelynek minden egyes részletéből békesség árad. A lombok között beszűrődik az őszi napfény, a madárcsicsergést pedig csak egy-egy avarban lépkedő sün neszezése színesíti meg. Egy pillanatra azt hihetnénk, hamarosan kirándulókba botlunk, de ez nem egy túraútvonal része, hanem egy erdei temető, amely a lehető legtávolabb áll a hagyományos sírkertektől. Ismerd meg ezt a különleges helyet, az agostyáni Emlékerdő!

Az agostyáni Emlékerdő különleges hely

Fotó: YouTube

Egy apró gondolatból született az agostyáni Emlékerdő

A gyász mindannyiunk számára mást jelent, ahogyan az elengedéshez és az emlékezéshez is különböző utakon jutunk el. Van, akinek a hagyományos sírkert ad kapaszkodót, más a gyertyán, bükk és tölgyfák közt találja ezt meg. Bihari Imre több mint tíz éve dolgozik azon, hogy közelebb hozza az emberekhez az erdei temetkezés nyugalmát.

– Nem szeretném megmondani senkinek, hogyan búcsúzzon, de fontosnak tartom, hogy azoknak is legyen méltó választási lehetőségük, akik a természetben érzik igazán otthon magukat – mondja a Fanny magazinnak az agostyáni Emlékerdő alapítója.

A Duna–Ipoly Nemzeti Parkban található természetközeli temetkezési helyet, svájci és német kezdeményezések alapján álmodták meg. Ehhez azonban hosszú út vezetett, több év és tizennyolc szakhatóság engedélye kellett ahhoz, hogy megvalósuljon.

– Számomra az erdőben egyszerre van jelen az elmúlás és a megújulás, de ugyanígy az élet folytonossága is. Ebből született a „Van tovább!” gondolata, ami nem a gyász fájdalmának kisebbítéséről szól, hanem arról, hogy az ember a természet része, és az emlékezés helye ezt a kapcsolatot is kifejezheti. Hiszem, hogy a veszteség fájdalmas, de nem végleges – meséli Bihari Imre, aki szerint a természet közelsége képes megnyugtatni a lelket. Talán épp ezért is teljesen más érzés itt meglátogatni egy elhunyt szerettünket, mint egy hagyományos temetőben. Itt járva érthető meg igazán, miért választják egyre többen végső nyughelyükként – az elmúlt 12 évben több mint 1500 elhunyt nyert örök nyugalmat az Emlékerdőben.