Súlyos környezetvédelmi, vízvédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságokat tártak fel egy 2025 óta működő, a Nyíregyházi Ipari Parkban található akkumulátoripari üzemben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal november 26-án közzétett tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban átfogó ellenőrzést végeztek az akkumulátorgyárban.

Határérték feletti szennyezést mutattak ki a felszín alatti vizekben, leállították az akkumulátorgyárat - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A helyszíni vizsgálatok, a mintavételek és a műszaki dokumentációk áttekintése során a hatóság az üzem környezethasználati engedélyében szereplő 17 előírás megsértését állapította meg.

Veszélyes anyagokat mutattak ki a felszín alatti vizekben

A vizsgálatok során többek között alumíniumból, benzolból, krómból és nikkelből is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek a felszín alatti vizekben.

Emellett két légszennyező forrás esetében is a megengedettnél magasabb kibocsátást tapasztaltak.

A kormányhivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szennyezés helyi jellegű volt: nem érintette Nyíregyháza ivóvízbázisát, és a város levegőminőségében sem okozott kedvezőtlen változást – írja a SZON.

Hatvanmillió forintos bírságot kapott az akkumulátorgyár

A feltárt jogsértések miatt összesen 60 millió forint bírságot szabtak ki. Ebből 10 millió forint tűzvédelmi, 50 millió forint pedig környezetvédelmi bírság.

A pénzbüntetés mellett a hatóság az üzem ipari termelőtevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. Elrendelték a szennyezés körülményeinek feltárását, az azt előidéző technológiai folyamatok azonosítását, valamint a szükséges műszaki beavatkozások elvégzését is.

A kormányhivatal nem nevezte meg az érintett vállalatot, és arról sem közölt részleteket, hogy milyen feltételek teljesítése után indulhat újra a termelés.