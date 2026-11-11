Súlyos titkokra derül fény Andor Éva podcastjában: a Kádár-korszak popcézárjának bűnei kerülnek terítékre

Amint arról beszámoltunk, nemrégiben új fejezet kezdődött Andor Éva életében: a népszerű műsorvezető Négyszemközt Andor Évával című podcastja mostantól az Origo YouTube felületén látható. A műsor első epizódja – amelynek vendége Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója volt – november 5-én érkezett, ezt követően pedig minden héten csütörtökön új beszélgetést láthatnak a podcast nézői.

November 12-én, csütörtökön jelentkezik Andor Éva podcastjának második adása Fotó: Origo

A november 12-től megtekinthető podcast vendége, Mező Gábor így ír saját magáról: „Sportújságíróként kezdtem, ma már inkább a történészek munkáját végzem. Máshogy, másképp.” Írásaiban főként Magyarország 1945 utáni történetével, és a rendszerváltás körüli eseményekkel foglalkozik. Andor Éva az Origónak elárulta, a beszélgetés fókuszában Mező Gábor: A szárnyszegő – Erdős Péter és a szabadság vándorai című könyve lesz. A 420 oldalas kötet 2026 júniusában jelent meg a Századvég Kiadó gondozásában, és bemutatja Erdős Péter, a Kádár-korszak „popcézárjának”, életútját, tevékenységét. A levéltári kutatásokra épülő mű arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy miként lett egy tehetséges költőből kommunista propagandista, majd a könnyűzenei élet mindenható ura.

Fontos témákat érint a Négyszemközt Andor Évával podcast legújabb része

A népszerű televíziós személyiség különösen izgalmasnak nevezte, hogy az Erdős-sztorit ilyen alapossággal korábban senki nem akarta vagy merte megírni. Ennek pedig az az oka, hogy Magyarországon még mindig döntési pozícióban lehetnek olyan emberek, akik mondhatni Erdős Péter köpönyegéből bújtak ki.

Mező Gábor a könyvet néhai édesapjának ajánlotta (Fotó: Facebook/A Hálózat - Mező Gábor Hivatalos Oldala)

Andor Éva arról is tájékoztatott, hogy bár a mű a szerzőtől megszokott tudományos igényességgel és precizitással íródott, mégis letehetetlenül, már-már regényesen izgalmas olvasmány. Hozzátette, a kötet tele van valódi emberi történetekkel, amelyeken keresztül az író mindenki számár érthetően mutatja be a hírhedt „három T” (Támogatott, Tűrt, Tiltott) rendszerét, a cenzúrát és a hatalom kultúrterrorját.

Ne feledkezzük meg róla, hogy az 1980-as években, pusztán politikai okokból még punkzenészeket zártak börtönbe”

– emlékeztetett Andor Éva.