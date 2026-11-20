Ahogy arról az Origo már beszámolt, átlagosan 55 százalékkal csökkennek a magyar vállalkozások rendszerhasználati díjai a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése nyomán. A változás a lakossági fogyasztókat is érinti: január 1-jétől emelkedik a villanyszámlán szereplő fix elosztói alapdíj, az MVM Next tájékoztatása szerint azonban a többletet kompenzálják, így a háztartásoknak összességében nem kell többet fizetniük. Kapitány István szintén arról számolt be, hogy a rezsicsökkentett áramár változatlan marad. Az aktuális hírek kapcsán most egy kicsit visszatekintünk a múltba, és archív fényképeken mutatjuk meg, milyen lámpák világították meg egykor a mindennapokat.

Retró galéria: az áram előtti időktől a neonfényes Budapestig: az Andrássy út éjszaka a Jókai tér felől az Oktogon irányába nézve, 1930-ban

Fotó: Fortepan / Kárpáti György Mór

Retró galéria: az áram előtti időktől a neonfényes Budapestig

Volt idő, amikor a fényt egyszerűen oda vitték, ahol éppen szükség volt rá. A petróleumlámpák mellett a gázlámpák is hozzátartoztak a korabeli élethez, és nemcsak az utcákon lehetett találkozni velük. Egy 1918-as felvételen például a soproni Evangélikus Líceum tanári szobájában tűnik fel egy gázlámpa, míg egy húsz évvel későbbi fotón már a budapesti Vörösmarty téren, a Gerbeaud-ház mellett láthatunk egyet. A főváros képe eközben fokozatosan átalakult: az Oktogonon már neonreklámok fényei világították meg az esti utcát.

A régi fényképek persze nemcsak az utcai világítás változásáról mesélnek, hanem a korabeli szobák hangulatába is bepillantást engednek. Az egyik felvételen az Esti Kurir szerkesztője ül íróasztali lámpája mellett, egy másikon pedig az EMKE szálló egyik szobáját láthatjuk, állólámpával és televízióval. Lapozd végig galériánkat, és utazz vissza velünk a régi idők fényei közé!