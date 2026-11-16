Hosszú órákra áram nélkül maradhatunk Budapesten: mutatjuk, hol lesz kimaradás a fővárosban

Egy váratlan áramszünet bizony okozhat kellemetlen meglepetéseket a háztartásban, kiváltképp, ha nem csak 5-10 perces kimaradásról van szó, hanem több órán keresztül maradunk elektromosság nélkül. Kiváltképp kellemetlen lehet mindez annak, aki villannyal fűt. Szerencsére a hosszabb áramkimaradások többsége mögött karbantartás áll, a tervezett áramszünetekre pedig jó előre fel tudunk készülni. De hol is lesz ilyen Budapesten a héten? Rögtön mutatjuk!

Több órára áram nélkül maradnak egyes lakások Budapesten a héten a tervezett áramszünetek miatt

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Itt lesznek áramszünetek a héten Budapesten

A tervezett, karbantartás miatt bevezetett áramszünetek végső soron a mi érdekünket szolgálják. Pillanatnyi kellemetlenséggel fizetünk egy végső soron biztosabb, stabilabb hálózatért, ráadásul az E.On előre értesíti az érintett címeket. Ennek ellenére sajnos az üzenetek elveszhetnek, bármikor spam-mappában landolhat egy e-mail, vagy egyszerűen csak elfelejtük megnyitni azt, ezért összegyűjtöttük a heti legfontosabb tudnivalókat, illetve azt, hol ellenőrizhetjük, nálunk lesz-e kimaradás, vagy sem.

Budapest II. kerületében a Bogár utca lakóinak november 19-én, csütörtökön 8 és 15:30 között kell felkészülniük 7 és fél órás kimaradásra, míg kicsit kijjebb, javarészt a Széplak utcát és a Battai Lépcsőt érintő karbantartás november 17-én, kedden 8 és 15:30 között várható. A Verecke út és környéke egyes címei pedig 18-án, szerdán maradnak áram nélkül ugyanebben az időintervallumban.

A II. kerületi Kiscelli utcában és környékén ugyancsak hosszabb, hatórás kimaradás lesz november 17-én, kedden 9 és 15 óra között.

Még mindig Budán maradva, a XI. kerületben is várhatók kimaradások: 18-án, szerdán 9 és 15:20 között a Tétényi út egyes címein, 8:30 és 15:30 között pedig a Csontolló utcában, a Keltike lejtőn és a Rozsdafarkú utcában. November 20-án, pénteken visszatér a tervezett áramkimaradással járó karbantartás a kerületbe, ekkor 8:30 és 15:20 között javarészt a Bornemissza tér és a Bornemissza utca egyes címei, valamint az Andor utca, a Rozsnyó tér és a Rozsnyó köz lesznek érintettek.

A pesti oldalon a XIII. kerületben a Lehel utca, a Dévai utca és a Bulcsú utca egyes címein lesz áramkimaradás november 18-án, szerdán 8 és 12 óra között.