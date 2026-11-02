8 órára is áram nélkül maradhatunk kedden Budapesten: mutatjuk, hol lesznek a leghosszabb áramszünetek

Noha alapvetően az áramellátás megbízhatóságát segítik a tervezett karbantartások, a velük járó áramszünet bizony sok kellemetlenséget tud okozni, pláne, ha hosszabb ideig tart: egy hat-nyolcórás áramkimaradás esetén ugyanis már azt is fontolóra kell venni, hogy esetleg megkérjünk valakit, átpakolhatjuk-e a hűtőjébe az érzékenyebb ételeket, netán megpróbáljuk hűtőtáskákkal és jégakkukkal kihúzni azt az időszakot, amíg nincs áram. Mutatjuk, november első teljes hetében hol lesznek tervezett áramszünetek az E.On rendszerében Budapesten!

Mutatjuk, hol lesznek tervezett áramszünetek Budapesten

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Áramszünetek Budapesten: kedden 8 órás kimaradás várható

2026. november 3-án, kedden 8 és 16 óra között nyolcórás áramkimaradás várható Budapest II. kerületében, többek közt a Bem József téren, a Bem József utcában, a Bem rakpart és a Kandó Kálmán utca egyes címein. Ugyancsak a II. kerületben, a Hűvösvölgyi út és a Budakeszi út elején 4-én, szerdán 8:30-tól 13 óráig lesz áramszünet.

A XII. kerületben, javarészt a Városkút utcában 3-án, kedden 9 és 15 óra között lesz kimaradás; míg 5-én, csütörtökön 9 és 15 óra között pedig főleg a Költő utcában várható hatórás áramszünet.

A XI. kerületben ugyancsak kedden, 3-án megy el az áram több órára: a Dávid Ferenc utca és a Diószegi út egyes címein várható karbantartás miatti szolgáltatáskiesés 7:45 és 12:30 között.

A IX. kerületi Bakáts tér és a Ferenc körút egyes címei 6-án, pénteken maradnak áram nélkül 11 és 15 óra között, a VIII. kerületben pedig főképp a Hűs utca és a Tisztes utca lesz érintett: itt november 4-én 8 és 15 óra között várható többórás áramkimaradás.

Ide kattintva lehet megnézni az E.On áramkimaradással járó, tervezett karbantartásait.