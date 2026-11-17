Hackertámadás érte az ATV hivatalos Instagram-oldalát – közölte a csatorna. A támadás következtében a fiókról kéretlen, csaló üzeneteket küldtek ki a felhasználóknak, az oldal jelenleg elérhetetlen

Nem elérhető az ATV Instagram-oldala: hackertámadás érte. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nem elérhető az ATV Instagram-oldala: hackertámadás érte

A televízió nyomatékosan kéri követőit, hogy ne nyissák meg a kiküldött üzeneteket, és ne lépjenek kapcsolatba azok küldőivel.

Hangsúlyozták, hogy a csatorna soha nem kommunikál privát üzenetekben a közösségi oldalain, ezért minden ilyen, az ATV nevében érkező megkeresést gyanúsnak kell tekinteni.

Az ATV-csoport illetékes munkatársai már megkezdték a károk felmérését. A biztonsági protokoll végrehajtása mellett megteszik a szükséges jogi lépéseket is annak érdekében, hogy az Instagram-fiók működése mielőbb helyreálljon.

A Coop és a Spar is érintett: számos európai országban tönkretették a bolti hűtőket hackerek

Egészen szokatlan kibertámadás bénított meg számos európai szupermarketet. A hackerek ezúttal nem bankkártyaadatokra vagy jelszavakra vadásztak, hanem az üzletek hűtőrendszereit vették célba. Egyes berendezéseket egészen 50 Celsius-fokra állítottak a kibetámadás során. Legalább 9 európai ország érintett és számos ismert és népszerű élelmiszerlánc.