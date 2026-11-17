Murányi András 2026 júniusa és októbere közt az Index felelős szerkesztője volt, az ATV kedd reggeli közleménye azonban arról számolt be: innentől a csatornánál folytatja. Ő lesz a Start című reggeli műsor szerkesztője valamint műsorvezetője is. Németh S. Szilárd, az ATV elnök-vezérigazgatója kiemelte: személyében egy nagy presztízsű, megkérdőjelezhetetlen hitelességű szakember érkezik a csatornához. Hozzátette, hogy a nézőik számára sem lesz ismeretlen Murányi András, mivel korábban is rendszeresen szerepelt műsoraikban.

Murányi András számtalan lap után most műsorvezetőként és szerkesztőként az ATV-nél folytatja

Fotó: Nagy Béla

Jelentős kihívás műsorvezetőként és szerkesztőként csatlakozni az ATV csapatához, mert bár harminc évet töltöttem el a médiában különféle lapoknál, pozíciókban és műsorokban, a kamera másik oldalán még nem dolgoztam. Persze én nem változom: valódi kérdésekre érdemi válaszokat várok, és a tárgyszerű, hiteles tartalmakon túl igyekszem megmutatni minden történet kiindulópontját: az embert

– magyarázta Murányi az új munkahelyen betöltött új szerepkör kapcsán.