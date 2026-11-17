Egy agresszív férfi egy kétméteres fahusánggal verte szét egy parkoló autó szélvédőjét hétfő éjjel Budapesten, a XX. kerületben.

Szilánkosra tört egy parkoló autó szélvédője, aminek fahusánggal esett neki egy férfi. Fotó: TV2

Fahusánggal esett neki egy pakoló autónak egy férfi

A pesterzsébeti Baross utcánál fél tizenkettő körül történt eset előtt a férfi állítólag egy közeli parkban aludt, és arra ébredt, hogy hangokat hall. Azt hitte, hogy a barátnője van bezárva az autóba, ezért egy kétméteres fahusánggal a kezében körözni kezdett a jármű körül, és rángatta a kilincset. Mivel nem tudta kinyitni az ajtót, néhány méterre elsétált, majd visszatért a kocsihoz, és teljes erejéből ütni kezdte a szélvédőt, ami szilánkosra tört – az autó azonban valójában üres volt.

A rendőrség elfogta és rongálás miatt kihallgatta a férfit, aki beismerte tettét, és kiderült róla, hogy mentális beteg. A környékbeliek elmondása szerint az elkövető egy közeli üzlet parkolójában szokott kéregetni, és korábban az egyik ismerősére is rátámadt. A szemközti házban élő egyik lakó a TV2 Híradójának arról számolt be, hogy a férfit már napközben is látta őrjöngeni és üvöltözni az utcán.

A helyiek szerint Pesterzsébeten egyre gyakoribbak a hasonló incidensek, ezért sokan félnek, a lakók pedig már egy önkéntes csoportot is létrehoztak a hatóságok munkájának segítésére.