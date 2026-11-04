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Balaton

Tényleg kiszáradhat a Balaton 15 éven belül? A Velencei-tó egyszer már teljesen eltűnt

19 perce
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Egyre több aggasztó hír lát napvilágot a magyar tenger kapcsán. Mekkora az esély arra, hogy tényleg eltűnik a Balaton? Mi okozza a rendkívül alacsony vízszintet?
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BalatonkiszáradásVelencei-tóvízszint

Október elején aggasztóan alacsony, mindössze 29 centiméter volt a Balaton vízszintje. Ez az érték épp csak hogy meghaladja a 2003 októberében mért rekordalacsony, 23 centiméteres vízszintet. Ennek kapcsán beszélt arról az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza, Szabó Péter meteorológus: a jelenlegi helyzet nem egyetlen száraz, csapadékmentes nyár miatt alakult ki, hanem egy hosszabb ideje tartó folyamat eredménye.

Aggasztó látvány Balatonboglárnál: szinte keresni kell a magyar tengert a képen...
Aggasztó látvány Balatonboglárnál: szinte keresni kell a magyar tengert a képen...
Fotó: Benedek Bálint / Mediaworks

Ugyan a sekély tavaknál természetes a vízszint ingadozása, az extrém alacsony vízszint azonban többről szól. Szabó Péter kifejtette: a Balaton vízszintjét nemcsak a tóra hulló csapadék és a párolgás befolyásolja, hanem az is, mennyi víz érkezik a környező vízgyűjtő területről. Az adatokat szemügyre véve látható, hogy az elmúlt 26 évből 16-ban negatív volt a vízgyűjtő éves vízegyenlege, azaz nagyobb volt a nyári vízhiány, mint a téli víztöbblet – ami régebben jellemzően kiegyenlítette egymást. Azaz a jelenlegi helyzet több egymást követő évben felhalmozódó vízhiány következménye. A hosszabb időszakot felölelő elemzések még aggasztóbb képet mutatnak: az elmúlt több mint ötven évben a téli többlet csak mérsékelten növekedett, miközben a nyári vízhiány több mint a kétszeresére emelkedett. Emiatt pedig a vízgyűjtő éves vízegyenlege hosszú távon többletből hiányba fordult.

Kiszáradhat a Balaton? A Velencei-tóval már megtörtént

Egyre többször hallani a Balaton kiszáradása kapcsán: 15 éven belül akár el is tűnhet a magyar tenger. Szabó Péter azonban kiemelte: az elemzések nem támasztják alá a Balaton másfél évtizeden belüli kiszáradását, ugyanakkor a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet modellezése szerint 2040-től a többéves aszályok idején már külső, mesterséges vízpótlásra lehet szükség - írja a Másfélfok oldala, hozzátéve: a Velencei-tónál is hasonló a helyzet. A tó nyári vízhőmérséklete 1971 óta több mint 4 °C-kal emelkedett, gyorsabban, mint a környező levegőé. A nagyon sekély vízben egymást erősíthetik a kedvezőtlen folyamatok: a hőség és a párolgás csökkenti a vízmennyiséget, a kisebb víztömeg pedig könnyebben felmelegszik. 

A Velencei-tó teljes kiszáradására egyébként már volt példa: utoljára 1866-ban fordult elő, hogy teljesen eltűnt a tó.

Három részre szakadhat a Balaton?

Fülöp Bence vízépítő mérnök egy októberi, tihanyi konferencián beszélt arról: a kedvezőtlen folyamaton miatt a Balaton akár három különálló vízfelületre is szakadhat a század utolsó harmadára. Ehhez a mínusz kétméteres vízállást kell elérnie a tónak. 

 

 

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