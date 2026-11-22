November 23-tól téli menetrend szerint közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között. A járatok az eddiginél egy órával rövidebb ideig üzemelnek, ugyanakkor a korábbi évektől eltérően hétköznapokon is megmarad a félóránkénti indulás – közölte a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) vezérigazgatója.

A balatoni komp menetrendje változik, de nagy forgalom esetén továbbra is sűrítik a járatokat (A kép illusztráció)

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Veigl Gábor elmondta, hogy a téli hónapokban korábban hétköznap óránként, hétvégén pedig félóránként indultak a kompok. Az idén azonban a társaság úgy döntött, hogy a hét minden napján fenntartja a 30 percenkénti közlekedést.

A döntés egyik oka, hogy a szántódi és a tihanyi kompkikötőben zajló átépítési és felújítási munkálatok miatt kevesebb hely áll rendelkezésre az átkelésre várakozó járművek számára. A társaság emellett azt is szeretné felmérni, hogy a téli időszakban mekkora igény mutatkozik a gyakoribb járatokra.

Így változik a balatoni komp menetrendje

A Bahart honlapján közzétett menetrend szerint november 23-tól a kompok az alábbi időszakokban közlekednek:

Szántódról: 7 és 17 óra között, félóránként.

7 és 17 óra között, félóránként. Tihanyból: 7.15 és 17.15 között, félóránként.

Nagyobb forgalom esetén a társaság sűríti az indulásokat, hogy csökkentse a várakozási időt.