November 23-tól téli menetrend szerint közlekedik a balatoni komp Szántód és Tihany között. A járatok az eddiginél egy órával rövidebb ideig üzemelnek, ugyanakkor a korábbi évektől eltérően hétköznapokon is megmarad a félóránkénti indulás – közölte a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) vezérigazgatója.
Veigl Gábor elmondta, hogy a téli hónapokban korábban hétköznap óránként, hétvégén pedig félóránként indultak a kompok. Az idén azonban a társaság úgy döntött, hogy a hét minden napján fenntartja a 30 percenkénti közlekedést.
A döntés egyik oka, hogy a szántódi és a tihanyi kompkikötőben zajló átépítési és felújítási munkálatok miatt kevesebb hely áll rendelkezésre az átkelésre várakozó járművek számára. A társaság emellett azt is szeretné felmérni, hogy a téli időszakban mekkora igény mutatkozik a gyakoribb járatokra.
Így változik a balatoni komp menetrendje
A Bahart honlapján közzétett menetrend szerint november 23-tól a kompok az alábbi időszakokban közlekednek:
- Szántódról: 7 és 17 óra között, félóránként.
- Tihanyból: 7.15 és 17.15 között, félóránként.
Nagyobb forgalom esetén a társaság sűríti az indulásokat, hogy csökkentse a várakozási időt.
November végén visszatér a fénykomp is
A Bahart tájékoztatása szerint november 28-tól ismét közlekedik a társaság ünnepi fényekkel feldíszített kompja. A fénykomp a téli szezonban is különleges látványt nyújt a Balatonon átkelőknek.
A feldíszített komp 2027. január 31-ig közlekedik, reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 órától.
A járatok aktuális menetrendjéről és az esetleges változásokról a Bahart hivatalos honlapján lehet tájékozódni.