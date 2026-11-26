Folyamatosan történnek a balesetek csütörtökön, miután jelentős mennyiségű hó hullott, és csúszóssá váltak az utak. A katasztrófavédelem szerint több autó is árokba csúszott, de volt, ahol egy autó egy golfpályára sodródott. Több helyszínre a tűzoltók mellett a mentőket is riasztani kellett.

Sorra történnek a baleset - Illusztráció

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Autó és kamion karambolozott az M7-esen

Összeütközött egy kamion és egy személyautó az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Pákozd közelében, az 50. kilométernél. A járművekben egy-egy ember utazott. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani.

Árokba hajtott egy autó az M1-en

Árokba hajtott egy kocsi az M1-es autópályán, Budapest felé, Bőny és Győr között, a 108-as kilométerszelvénynél. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

Az Útinform szerint a 131-es km-nél, Abda közelében is baleset történt a főváros felé vezető oldalon, ahol egy autó korlátnak ütközött. A külső sávot lezárták, torlódásra kell készülni.

Golfpályára sodródott egy autó a III. kerületben

Átszakította a szalagkorlátot és egy golfpálya területére sodródott, majd egy domboldalon lecsúszva függőlegesen állt meg egy személyautó Budapest III. kerületében, a Perényi közben. A fővárosi hivatásos tűzoltókat és a FOKA Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait riasztották a balesethez. A rajok egy tűzoltódaru segítségével a kerekeire állították, majd félrehúzták a járművet.

Két autó ütközött a 13-as főúton

Összeütközött két kocsi a 13-as főúton, Nagyigmánd és Csép között, 17 kilométerszelvénynél. A kisbéri hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Árokba hajtott egy teherautó az M1-esen

Árokba sodródott, majd az oldalára borult egy teherautó és a pótkocsija az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Börcs közelében, a 134. kilométernél. A jármű vezetőjét a műszaki mentést végző börcsi önkéntes tűzoltók segítették ki a fülkéjéből.