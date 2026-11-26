Folyamatosan történnek a balesetek csütörtökön, miután jelentős mennyiségű hó hullott, és csúszóssá váltak az utak. A katasztrófavédelem szerint több autó is árokba csúszott, de volt, ahol egy autó egy golfpályára sodródott. Több helyszínre a tűzoltók mellett a mentőket is riasztani kellett.
Autó és kamion karambolozott az M7-esen
Összeütközött egy kamion és egy személyautó az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Pákozd közelében, az 50. kilométernél. A járművekben egy-egy ember utazott. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani.
Árokba hajtott egy autó az M1-en
Árokba hajtott egy kocsi az M1-es autópályán, Budapest felé, Bőny és Győr között, a 108-as kilométerszelvénynél. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
Az Útinform szerint a 131-es km-nél, Abda közelében is baleset történt a főváros felé vezető oldalon, ahol egy autó korlátnak ütközött. A külső sávot lezárták, torlódásra kell készülni.
Golfpályára sodródott egy autó a III. kerületben
Átszakította a szalagkorlátot és egy golfpálya területére sodródott, majd egy domboldalon lecsúszva függőlegesen állt meg egy személyautó Budapest III. kerületében, a Perényi közben. A fővárosi hivatásos tűzoltókat és a FOKA Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait riasztották a balesethez. A rajok egy tűzoltódaru segítségével a kerekeire állították, majd félrehúzták a járművet.
Két autó ütközött a 13-as főúton
Összeütközött két kocsi a 13-as főúton, Nagyigmánd és Csép között, 17 kilométerszelvénynél. A kisbéri hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Árokba hajtott egy teherautó az M1-esen
Árokba sodródott, majd az oldalára borult egy teherautó és a pótkocsija az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Börcs közelében, a 134. kilométernél. A jármű vezetőjét a műszaki mentést végző börcsi önkéntes tűzoltók segítették ki a fülkéjéből.
Falnak hajtott egy autó a II. kerületben
Megcsúszott és kőfalnak ütközött egy autó Budapest II. kerületében, a Csejtei utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsit, és a rendőrségi helyszínelés után megszüntetik a forgalmi akadályt.
Útpadkának ütközött egy autó a II. kerületben
Az útpadkának ütközött egy személyautó Budapest II. kerületében, az Ady Endre utcában, az Eszter, a Szemlőhegy és a Barsi utcával közös csomópontnál lévő körforgalomban. A jármű kereke kitört. A balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság járműszállító gépkocsijának a közreműködésével megszünteti a forgalmi akadályt.
Karambol a 8614-es úton
Összeütközött egy kamion és egy autó a 8614-es úton, Csepreg és Bük között, a 8618-as út elágazásánál. A műszaki mentést végző csepregi önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben ketten utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A baleset az érintett útszakasz mindkét sávján akadályozza a forgalmat.
Reggel is sok baleset történt
- Árokba csúszott egy kocsi a 2-es főúton, Vác közelében, a 42-es kilométerszelvénynél. Az érintett szakaszon félpályán haladt a forgalom.
- Árokba hajtott egy kocsi a 25-ös főúton, Eger közelében, a 9-es kilométerszelvénynél. A helyszínre mentő is érkezett.
- Három autó ütközött Pécsen, a Bogádi úton. Az autókban csak a sofőrök utaztak.
- Szalagkorlátnak ütközött egy autó Gyulán a 4219-es úton, a 65-ös kilométerszelvénynél, a baleset miatt félpályán haladt a forgalom.
- Megcsúszott az úttesten, majd félig az árokba került egy kamion Pilisvörösvár és Csobánka között, a 1109-es út 5-ös kilométerszelvényénél, a jármű forgalmi akadályt okozott.
Folyamatosan dolgoznak az utak takarításán
Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta, folyamatosan takarítják az utakat Budapesten, a téli célgépek a legmagasabb fokozatban már több mint 13 ezer kilométert tettek meg, és 749 tonna hintőanyagot használtak el a fővárosban.