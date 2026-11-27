Az M0-s baleset a Kistarcsa–Cinkota csomópont után, a 60-as kilométernél történt. Az Útinform reggeli jelentése szerint a baleset és az erős forgalom miatt a torlódás már 4–5 kilométeres volt.

Az M0-s baleset után 4–5 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as felé.

Fotó: Photo by DENIS LOVROVIC / AFP / Photo by DENIS LOVROVIC / AFP

Az M0-s baleset miatt hosszú a sor, az M1-esen már csökken a torlódás

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Herceghalomnál befejezték a korábbi baleset helyszínelését a kiépített terelésben. A 27-es kilométertől korábban feltorlódott forgalom már fokozatosan oszlik.

A Budapest felé vezető főbb útvonalakon is erős a reggeli forgalom. Telítettek a sávok az M3-as fővárosi bevezetőjén és a 10-es főúton a solymári körforgalomtól. Sokan haladnak az 51-es főút dunaharaszti elkerülőjén és a Csepel-sziget útjain is.

Az 51-es főút 22-es kilométerénél, a Taksony és Bugyi felé vezető utak csomópontjában körforgalmat építenek. A munkálatok miatt a forgalom irányonként váltakozva halad, így napközben is torlódásra kell számítani.

A Csongrád és Csépa közötti pontonhidat uszadék miatt lezárták. A legközelebbi átkelési lehetőség a 451-es főút szentesi hídja.