Két közlekedési baleset is történt a XII. kerületben, egymáshoz közeli helyszíneken. A havas időjárás miatt a buszközlekedésben is jelentős fennakadások alakultak ki Budapesten és az agglomerációban.

Buszközlekedés: több járatot is érint a rossz időjárás Budapesten Fotó: MEDIAWORKS

A balesetek a budapesti XII. kerületben két különböző helyszínen történtek. A Mátyás király út és a Vilma út kereszteződésénél egy autó oszlopnak és kerítésnek ütközött. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó járművet.

A Béla király úton, a Galgóczy utca közelében két autó karambolozott. A helyszínen a rózsadombi önkéntes tűzoltók dolgoznak, akik a forgalmi akadály megszüntetésén munkálkodnak.

A tűzoltóság arra kéri az autósokat, hogy a csapadékos időjárás miatt megváltozott útviszonyok következtében fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Több buszjárat sem a megszokott útvonalán közlekedik

A balesetveszélyes időjárás a fővárosi tömegközlekedést is érinti. A BKK tájékoztatása szerint több autóbuszjárat módosított útvonalon közlekedik, egyes szakaszokon pedig teljesen szünetel a forgalom.

A közlekedési változások a következő járatokat érintik:

13-as busz: nem közlekedik Diósd, Búzavirág utca és a Petőfi Sándor utca között.

22-es busz: Budakeszi, Tesco áruház és a Kuruclesi út között nem jár.

22A busz: Budakeszi, Dózsa György tér és a Kuruclesi út között nem közlekedik.

222-es busz: Budakeszi, Honfoglalás sétány és a Kuruclesi út között szünetel a közlekedés.

110-es és 112-es busz: terelve közlekedik, nem érinti az Apor Vilmos tér és a Thomán István utca közötti megállókat.

128-as busz: rövidített útvonalon jár, a Regőczi István tér és a Hadik András utca közötti megállókat nem érinti.

129-es busz: terelve közlekedik, kimaradnak a Szerb Antal utca és az Akadémia közötti megállók.

137-es busz: módosított útvonalon jár, nem érinti a Máramaros út és a Körtvélyes utca közötti megállókat.

155-ös busz: nem érinti a Fácános tér és a Dániel út közötti megállókat.

219-es busz: a Saroglya utca és a Cserszömörce utca között nem közlekedik.

A buszközlekedés változásai miatt az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a BKK aktuális tájékoztatásában. Az autósoknak pedig a csapadékos időben különösen fontos az óvatosság és a megfelelő követési távolság betartása.