Két közlekedési baleset is történt a XII. kerületben, egymáshoz közeli helyszíneken. A havas időjárás miatt a buszközlekedésben is jelentős fennakadások alakultak ki Budapesten és az agglomerációban.
A balesetek a budapesti XII. kerületben két különböző helyszínen történtek. A Mátyás király út és a Vilma út kereszteződésénél egy autó oszlopnak és kerítésnek ütközött. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó járművet.
A Béla király úton, a Galgóczy utca közelében két autó karambolozott. A helyszínen a rózsadombi önkéntes tűzoltók dolgoznak, akik a forgalmi akadály megszüntetésén munkálkodnak.
A tűzoltóság arra kéri az autósokat, hogy a csapadékos időjárás miatt megváltozott útviszonyok következtében fokozott figyelemmel közlekedjenek.
Több buszjárat sem a megszokott útvonalán közlekedik
A balesetveszélyes időjárás a fővárosi tömegközlekedést is érinti. A BKK tájékoztatása szerint több autóbuszjárat módosított útvonalon közlekedik, egyes szakaszokon pedig teljesen szünetel a forgalom.
A közlekedési változások a következő járatokat érintik:
- 13-as busz: nem közlekedik Diósd, Búzavirág utca és a Petőfi Sándor utca között.
- 22-es busz: Budakeszi, Tesco áruház és a Kuruclesi út között nem jár.
- 22A busz: Budakeszi, Dózsa György tér és a Kuruclesi út között nem közlekedik.
- 222-es busz: Budakeszi, Honfoglalás sétány és a Kuruclesi út között szünetel a közlekedés.
- 110-es és 112-es busz: terelve közlekedik, nem érinti az Apor Vilmos tér és a Thomán István utca közötti megállókat.
- 128-as busz: rövidített útvonalon jár, a Regőczi István tér és a Hadik András utca közötti megállókat nem érinti.
- 129-es busz: terelve közlekedik, kimaradnak a Szerb Antal utca és az Akadémia közötti megállók.
- 137-es busz: módosított útvonalon jár, nem érinti a Máramaros út és a Körtvélyes utca közötti megállókat.
- 155-ös busz: nem érinti a Fácános tér és a Dániel út közötti megállókat.
- 219-es busz: a Saroglya utca és a Cserszömörce utca között nem közlekedik.
A buszközlekedés változásai miatt az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a BKK aktuális tájékoztatásában. Az autósoknak pedig a csapadékos időben különösen fontos az óvatosság és a megfelelő követési távolság betartása.