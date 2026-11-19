Az Origo beszámolója szerint a konfliktus már nyáron megkezdődött a Baleseti Intézetben (hivatalos nevén a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban), amikor egy másik kórházból érkezett munkatárs a próbaideje alatt távozott az alacsony fizetés miatt. Az ápolók ekkor más intézmények bérjegyzékeit vizsgálták meg, amelyek alapján úgy látták, hogy más kórházakban az intenzív osztályos szakápolók bruttó keresete havi 180–260 ezer forinttal is magasabb lehet a Fiumei úti intézményben kapott összegnél.
Elmaradt a beígért béremelés a Baleseti Intézetben
A dolgozók ekkor írásban jelezték a gondjaikat, és bár a főigazgató november 1-jétől 20 százalékos béremelést ígért, végül az ápolási igazgatóságtól – forráshiányra hivatkozva – elutasító választ kaptak. A tizenhárom szakápoló felmondása után az intézményvezetés november-decemberi átmeneti illetménykiegészítést ajánlott fel, amit a dolgozók nem fogadtak el, mert hosszú távú, kiszámítható rendezést követelnek.
Az intenzív osztályon összesen 28, közvetlenül a betegek mellett dolgozó szakápoló teljesít szolgálatot, így a tömeges felmondás a csapat csaknem felét érinti. Az egy hónapos felmondási idő azóta elindult, és hírek szerint további dolgozók is fontolgatják a távozást.
A Baleseti Intézet főigazgatója a HVG-nek elmondta: szeptember óta foglalkoznak az intenzív és szubintenzív osztályos ápolók bérigényével, és a munkaterhelés, valamint egyes budapesti intézmények emelt díjazása alapján indokoltnak is tartják az emelést. Viola Árpád azonban türelmet kért az ágazati bérrendezés mértékének hivatalos bejelentéséig.
Az új bértáblára hivatkozik a tárcavezető
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán azt közölte, a legfontosabb most az, hogy a kórház vezetése, az Országos Kórházi Főigazgatóság és az Egészségügyi Minisztérium összehangolja a szükséges lépéseket. – A betegellátásnak a tárgyalások ideje alatt is folyamatosnak és biztonságosnak kell maradnia, míg a dolgozók részéről tartós és kiszámítható megoldásra van szükség – hangsúlyozta, hozzátéve: a kormány jövőre tervezett szakdolgozói bérrendezése enyhítheti a feszültségeket.
Hegedűs Zsolt elmondta, az új bértáblában a végzettség és a gyakorlati idő határozza meg az alapbért, az emelés átlagos mértéke pedig 15 százalék lesz. Emellett külön keretből adhatnak többletjuttatást a nagy terhelésű osztályokon dolgozóknak.
Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke az Inforádiónak kiemelte: az ágazatban legutóbb 2024. március 1-jén volt béremelés, miközben az intenzív osztályok munkaterhelése drasztikusan nőtt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a havi bérkülönbségeknél az alapilletmény mellett a túlórák, ügyeletek és műszakpótlékok is komolyan befolyásolják a végső keresetet, és sürgette egy egységes bértáblarendszer bevezetését, hogy a kórházak ne egymás elől vigyék el a szakdolgozókat.
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a Világgazdaságnak hangsúlyozta: kiemelten fontos a szakdolgozók bérfejlesztése, a béremeléseknek pedig az orvosokéval párhuzamosan, nem pedig időben eltolva kellene megvalósulniuk.
Mi várható a betegellátásban?
A Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ Budapest és Pest megye traumatológiai ellátásának egyik legfontosabb központja, ahová a legsúlyosabb, gyakran életveszélyes sérülteket szállítják. A felmondási idő alatt a betegellátás még zavartalan, a MESZK elnöke szerint pedig válságmenedzsmentre és más osztályokról bevont szakdolgozókra lesz szükség a létszámhiány kezeléséhez. Az ugyanakkor egyelőre nyitott kérdés, hogy a tizenhárom ápoló tényleges távozásakor kell-e csökkenteni az intenzív ágyak számát.
Az Országos Baleseti Intézetben kialakult helyzetről a korábbi egészségügyi államtitkár is szót ejtett. Takács Péter Facebook-oldalán azt írta, több egymástól független forrástól azt tudta meg, hogy a többi budapesti kórházat arra utasították, hogy tilos felvenniük azokat az intenzívterápiás szakápolókat, akik felmondtak a Fiumei úti intézményben.
Hegedűs Zsolt – aki képmutató módon folyton az emberséges egészségügyről szövegel – vezetői képességek híján valóban ilyen aljas módszerrel igyekszik bosszút állni az egyszerű szakdolgozókon?
– tette fel a kérdést Takács Péter.