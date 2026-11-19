Az Origo beszámolója szerint a konfliktus már nyáron megkezdődött a Baleseti Intézetben (hivatalos nevén a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban), amikor egy másik kórházból érkezett munkatárs a próbaideje alatt távozott az alacsony fizetés miatt. Az ápolók ekkor más intézmények bérjegyzékeit vizsgálták meg, amelyek alapján úgy látták, hogy más kórházakban az intenzív osztályos szakápolók bruttó keresete havi 180–260 ezer forinttal is magasabb lehet a Fiumei úti intézményben kapott összegnél.

Veszélybe kerülhet a betegellátás az intenzív osztályos szakápolók tömeges felmondása miatt a Baleseti Intézetben

(Fotó: MWarchiv)

Elmaradt a beígért béremelés a Baleseti Intézetben

A dolgozók ekkor írásban jelezték a gondjaikat, és bár a főigazgató november 1-jétől 20 százalékos béremelést ígért, végül az ápolási igazgatóságtól – forráshiányra hivatkozva – elutasító választ kaptak. A tizenhárom szakápoló felmondása után az intézményvezetés november-decemberi átmeneti illetménykiegészítést ajánlott fel, amit a dolgozók nem fogadtak el, mert hosszú távú, kiszámítható rendezést követelnek.

Az intenzív osztályon összesen 28, közvetlenül a betegek mellett dolgozó szakápoló teljesít szolgálatot, így a tömeges felmondás a csapat csaknem felét érinti. Az egy hónapos felmondási idő azóta elindult, és hírek szerint további dolgozók is fontolgatják a távozást.

A Baleseti Intézet főigazgatója a HVG-nek elmondta: szeptember óta foglalkoznak az intenzív és szubintenzív osztályos ápolók bérigényével, és a munkaterhelés, valamint egyes budapesti intézmények emelt díjazása alapján indokoltnak is tartják az emelést. Viola Árpád azonban türelmet kért az ágazati bérrendezés mértékének hivatalos bejelentéséig.

Az új bértáblára hivatkozik a tárcavezető

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán azt közölte, a legfontosabb most az, hogy a kórház vezetése, az Országos Kórházi Főigazgatóság és az Egészségügyi Minisztérium összehangolja a szükséges lépéseket. – A betegellátásnak a tárgyalások ideje alatt is folyamatosnak és biztonságosnak kell maradnia, míg a dolgozók részéről tartós és kiszámítható megoldásra van szükség – hangsúlyozta, hozzátéve: a kormány jövőre tervezett szakdolgozói bérrendezése enyhítheti a feszültségeket.