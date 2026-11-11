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A világ élvonalába került három magyar barlang, az egyik előkelő helyen végzett 100-as listán

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Három magyarországi barlangot is beválasztott a világ 100 legjobb látogatható barlangja közé a Worldworthy független nemzetközi rangsoroló szervezet. A kiépített barlangok kategóriájában a miskolci Szent István-barlang a 21., a jósvafői Baradla-barlang a 37., míg a lillafüredi vízesés mellett található Anna-barlang a 92. a listán.
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fennhatósága alá tartozó Szent István-barlang fokozottan védett, járatainak hossza 1514, függőleges kiterjedése pedig 101 méter. Az üreg járóútvonalainak kialakítását 1927-ben kezdték meg, és 1931 augusztusában nyitották meg a nagyközönség számára – olvasható az igazgatóság honlapján.

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Három magyar barlang is bekerült a Top 100-as listába - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Szintén ez a társaság felügyeli az Anna-barlangot is, amelyet 1951-ben védetté, majd 1982-ben fokozottan védetté nyilvánítottak. Bejárata Lillafüreden, a Palota Szálló alatti függőkert legalsó szintjén, közvetlenül a Szinva-vízesés mellett található, járatainak hossza 570 méter, melyből 208 méter járható be a túravezetéseken – írja az MTI.

A Baradla-barlangrendszer jósvafői lejárata a szlovák határ közelében található, teljes feltárt hossza meghaladja a 30 kilométert. A legidősebb mészkő a barlang jósvafői szakaszán van - a bejárattól az Óriások terméig -, ez a sötétszürke-fekete, vastagpados gutensteini mészkő erősen töredezett, így járatképződésre ugyan alkalmas, de szennyezettsége miatt cseppkő csak kevés van a barlang ezen szakaszán – olvasható az Aggteleki Nemzeti Park honlapján.

Íme az első 3 helyezett

A Worldworthy weboldala szerint a 100-as rangsorban - amelyet többek között online látogatói vélemények, útikönyv- és sajtómegjelenések, valamint nyilvános adatok alapján állítottak össze - 34 országból szerepelnek olyan látogatható, kiépített és kivilágított barlangok, amelyekben túravezetéseket is tartanak. Az első helyen az olasz Frasassi-barlangrendszer, a másodikon a francia Aven d’Orgnac cseppkőbarlang, míg a harmadik helyen a Bulgáriában található Prohodna-barlang szerepel.

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