Lehetséges rovarszennyezettség miatt termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az intézkedés egy, a Tesco üzleteiben forgalmazott főzőtasakos barnarizst érint.
A Nébih csütörtöki tájékoztatása szerint a barnarizs minőségmegőrzési ideje 2027 júniusa, a visszahívás pedig a 4 x 125 grammos, négy főzőtasakot tartalmazó kiszerelésre vonatkozik.
A hatóság a lehetséges rovarszennyezettség miatt hívta fel a vásárlók figyelmét az érintett termékre.
A visszahívott barnarizs a vásárlás helyére vagy bármelyik magyarországi Tesco üzletbe visszavihető. A termék árát a vásárlóknak blokk bemutatása nélkül is visszatérítik.
A visszahívott barnarizs pontos adatai:
- Termék neve: Tesco barna rizs főzőtasakban
- Márka: Tesco
- Kiszerelés: 4 × 125 g (500 g)
- Minőségmegőrzési idő: 06/2027
- Tételszám: 2025/12/169
- Forgalmazó: TESCO-Global Zrt.
- A visszahívás oka: lehetséges rovarszennyezettség
- A visszahívás módja: hatósági kötelezés
Néhány napja egy másik népszerű terméket is visszahívott a Nébih.