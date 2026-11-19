A Nébih csütörtöki tájékoztatása szerint a barnarizs minőségmegőrzési ideje 2027 júniusa, a visszahívás pedig a 4 x 125 grammos, négy főzőtasakot tartalmazó kiszerelésre vonatkozik.

Barnarizst hívtak vissza

Fotó: VICTORIA BOWERS

A hatóság a lehetséges rovarszennyezettség miatt hívta fel a vásárlók figyelmét az érintett termékre.

A visszahívott barnarizs a vásárlás helyére vagy bármelyik magyarországi Tesco üzletbe visszavihető. A termék árát a vásárlóknak blokk bemutatása nélkül is visszatérítik.

A visszahívott barnarizs pontos adatai:

Termék neve: Tesco barna rizs főzőtasakban

Tesco barna rizs főzőtasakban Márka: Tesco

Tesco Kiszerelés: 4 × 125 g (500 g)

4 × 125 g (500 g) Minőségmegőrzési idő: 06/2027

06/2027 Tételszám: 2025/12/169

2025/12/169 Forgalmazó: TESCO-Global Zrt.

TESCO-Global Zrt. A visszahívás oka: lehetséges rovarszennyezettség

lehetséges rovarszennyezettség A visszahívás módja: hatósági kötelezés

Barnarizs visszahívás: rovarszennyeződés miatt intézkedett a Nébih Forrás: Nébih

Néhány napja egy másik népszerű terméket is visszahívott a Nébih.