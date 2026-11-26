Péntek este nyolc órától várhatóan 24 órára szünetel a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás Békásmegyer teljes területén. A FŐTÁV közlése szerint a leállás november 27-én 20 órakor kezdődik, a szolgáltatás pedig várhatóan november 28-án, szombaton este nyolc óráig helyreáll. A kimaradás 12 316 lakossági fogyasztót, valamint számos közintézményt és üzletet érint.

Békásmegyeren péntek estétől szombat estig szünetel a fűtés és a meleg víz egy meghibásodott vezeték javítása miatt. Több mint 12 ezer fogyasztó érintett

Fotó: BKM/FŐTÁV

Miért áll le a fűtés Békásmegyeren?

A Pusztakúti útnál a hét elején meghibásodott egy több mint 50 éves távhővezeték. A sérült szakasz cseréjét a hideg időjárás és egy későbbi, nagyobb szolgáltatáskiesés megelőzése érdekében sürgősen el kell végezni.

A szakemberek már megkezdték az előkészületeket, és egy átmeneti műszaki megoldással péntek estig biztosítják a szolgáltatást. Így az iskolákban, óvodákban és bölcsődékben a tanítási hét végéig még lesz fűtés és meleg víz.

A javításhoz le kell üríteni a vezetéket. A munkálatok várhatóan szombat délutánig tartanak, majd megkezdődik a rendszer visszatöltése és fokozatos újraindítása.

A FŐTÁV szerint az otthonokban egy-két fokos lehűlésre lehet számítani, ezért arra kérik a lakosságot, hogy készüljenek fel az átmeneti kimaradásra.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közölte, hogy intézkedéseket hozott a fűtés nélkül maradó lakosság megsegítésére.