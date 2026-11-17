Összesen 112 millió forintos támogatásban részesültek súlyosan beteg gyermekek, nehéz helyzetben élő családok, valamint civil és nonprofit szervezetek a Pro Filii Alapítvány legutóbbi pályázati ciklusában. A Mészáros Csoport karitatív szervezete közel 54 millió forintot ítélt meg magánszemélyeknek, további 58 millió forintot pedig civil és nonprofit szervezeteknek – derül a ki a cégcsoport sajtóközleményéből.

Súlyosan beteg gyermekek kezelésére és kórházi fejlesztésekre ítélt meg 112 millió forintot a Mészáros Csoporthoz kötődő Pro Filii Alapítvány Fotó: Mediaworks

Súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját támogatják

Az alapítvány többek között egy agydaganat miatt megműtött kisfiú mozgásterápiájához, valamint egy súlyos gerincfejlődési rendellenességgel született gyermek műtét utáni fejlesztéséhez nyújtott támogatást.

A kedvezményezettek között szerepel egy csontdaganattal küzdő gyermek és egy súlyos agykárosodást szenvedett csecsemő is, akiknek életkörülményeit, illetve kezelését segíti a megítélt összeg. Emellett több mozgáskárosodással élő kisgyermek műtétjére és rehabilitációjára is biztosítottak forrást.

Egész évben segítik a rászoruló családokat

Dr. Várkonyi Andrea, az alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy a segítségnyújtás nem korlátozódik az ünnepi időszakra. Felidézte, hogy az elmúlt években több száz beteg gyermek gyógykezeléséhez és életmentő műtétekhez járultak hozzá.

A most megítélt támogatásból egészségügyi eszközöket is beszereznek. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány EKG- és defibrillátor-monitorra, a Májbeteg Gyermekekért Alapítvány videó-gasztroszkópra, az Emberkék Alapítvány pedig EEG Holter készülékre kapott támogatást.

Emellett a Semmelweis Egyetem transzplantációs ambulanciájának, a debreceni gyermekklinikának és a kazincbarcikai kórház újszülöttellátásának fejlesztését is finanszírozzák.