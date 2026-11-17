Összesen 112 millió forintos támogatásban részesültek súlyosan beteg gyermekek, nehéz helyzetben élő családok, valamint civil és nonprofit szervezetek a Pro Filii Alapítvány legutóbbi pályázati ciklusában. A Mészáros Csoport karitatív szervezete közel 54 millió forintot ítélt meg magánszemélyeknek, további 58 millió forintot pedig civil és nonprofit szervezeteknek – derül a ki a cégcsoport sajtóközleményéből.
Súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját támogatják
Az alapítvány többek között egy agydaganat miatt megműtött kisfiú mozgásterápiájához, valamint egy súlyos gerincfejlődési rendellenességgel született gyermek műtét utáni fejlesztéséhez nyújtott támogatást.
A kedvezményezettek között szerepel egy csontdaganattal küzdő gyermek és egy súlyos agykárosodást szenvedett csecsemő is, akiknek életkörülményeit, illetve kezelését segíti a megítélt összeg. Emellett több mozgáskárosodással élő kisgyermek műtétjére és rehabilitációjára is biztosítottak forrást.
Egész évben segítik a rászoruló családokat
Dr. Várkonyi Andrea, az alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy a segítségnyújtás nem korlátozódik az ünnepi időszakra. Felidézte, hogy az elmúlt években több száz beteg gyermek gyógykezeléséhez és életmentő műtétekhez járultak hozzá.
A most megítélt támogatásból egészségügyi eszközöket is beszereznek. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány EKG- és defibrillátor-monitorra, a Májbeteg Gyermekekért Alapítvány videó-gasztroszkópra, az Emberkék Alapítvány pedig EEG Holter készülékre kapott támogatást.
Emellett a Semmelweis Egyetem transzplantációs ambulanciájának, a debreceni gyermekklinikának és a kazincbarcikai kórház újszülöttellátásának fejlesztését is finanszírozzák.