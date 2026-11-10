Felborult a betegellátás egy magyar városban – mutatjuk, mi áll a háttérben

Szünetel a betegellátás Pécsen.

Mikor indulnak újra a háziorvosi rendelések?

Átmenetileg szünetel több háziorvosi és gyermekorvosi rendelés Pécsen, miután a keddi esőzés során beázott a Lánc utcai rendelőintézet egyik épületszárnya. A betegellátás fennakadása négy háziorvost és öt házi gyermekorvost érint, akiknek el kellett hagyniuk rendelőiket. Az érintett épületrészt lezárták.

Betegellátás Pécsen: beázás miatt több rendelés is szünetel (illusztráció)

Fotó: Pexels

Gondok vannak a betegellátással Pécsett

Az önkormányzati tulajdonú épület legrosszabb állapotú szárnyában nemrég kezdődött tetőszigetelési felújítás. A munkálatok közben azonban kivitelezési hiba történt, és nagy mennyiségű esővíz jutott az épületbe. A vállalkozó vállalta a felelősséget, és már dolgozik a hiba elhárításán, valamint a károk helyreállításán.

A rendelések újraindításának pontos időpontja még nem ismert. Az Egyesített Egészségügyi Intézmények (EEI) és az önkormányzat jelenleg az orvosok ideiglenes elhelyezését, valamint a betegellátás mielőbbi újraindítását szervezi. Amint rendelkezésre állnak a szükséges információk, tájékoztatják az érintetteket.

Addig a betegek telefonon vagy e-mailben kereshetik saját háziorvosukat, illetve gyermekorvosukat. Így megtudhatják, hol és milyen formában kaphatnak ellátást. Az orvosok új rendelési helyéről sem közöltek még részleteket, ezért a betegeknek érdemes előzetesen egyeztetniük, mielőtt útnak indulnak.

Fontos tudni! Nem az egész intézmény állt le: a beázással nem érintett szakrendelések továbbra is működnek. Néhány rendelést az épületen belül ideiglenesen más helyiségbe költöztettek.

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