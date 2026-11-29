Advent első vasárnapján ismét ünnepi hangulat költözik Vörsre. Látható a híres vörsi betlehem, emellett a vörsi kultúrház több kiállítással, a templom közelében található adventi vásár pedig forró italokkal, hagyományos vásári ízekkel, kézműves finomságokkal várja a látogatókat – adta hírül a vörsi betlehem Facebook- és internetes oldala.

November 29-én vasárnap megnyílik a vörsi betlehem

Fotó: Facebook/Vörsi Betlehem Hivatalos Oldala

A betlehem november 29-től január 24-ig naponta 10 és 17 óra között, szenteste 10 és 12 óra között tekinthető meg.

A Kis-Balaton szomszédságában fekvő település római katolikus templomában először 1948-ban Futó Tibor épített hely híján még csak néhány négyzetméteres betlehemet a Jézus Szíve oltár elé. Az évente új elrendezéssel advent idejére elkészülő, Jézus születését bemutató életképből egyre nagyobbat készített a település közössége az elmúlt évtizedek során.

Több tízezren tekintik meg a betlehemet minden évben

A ma már a bal oldali mellékoltár helyén álló betlehem terjeszkedésének idővel határt szabott a templom nagysága, így az alkotók később már nem az életkép növelésére, hanem a részletek rekonstrukciójára, tökéletesítésére és újításokra fordították energiájukat – írja az MTI.

A különleges építményt több tízezren tekintik meg az adventi időszakban, látogatói Magyarországon kívül főként Németországból, Franciaországból érkeznek, de vannak érdeklődők Amerikából is.