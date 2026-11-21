A BKV járatain 2024 januárja és 2026 októberének vége között több mint 25 millió forintnyi készpénzt adtak le talált tárgyként. A közlekedési társaság csaknem 53 ezer csomagot vett nyilvántartásba ebben az időszakban, köztük több ezer mobiltelefont és fülhallgatót – közölte a BKV a Portfolio megkeresésére.

A BKV járatain évente több ezer mobiltelefont és fülhallgatót hagynak el az utasok

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A társaság adatai szerint 2024-ben 17 414, 2025-ben 18 465, 2026 első tíz hónapjában pedig 17 067 csomagot regisztráltak talált tárgyként. A pénzt tartalmazó csomagok száma ugyanezekben az időszakokban 1188, 1289, illetve 1147 volt.

Egyre több készpénzt adnak le a BKV-nál A leadott készpénz értéke 2024-ben 6,9 millió forintot, 2025-ben pedig már több mint 10 millió forintot tett ki. Ez 45,2 százalékos növekedést jelentett egyetlen év alatt, miközben a pénzt tartalmazó csomagok száma 8,5 százalékkal emelkedett. 2026 januárja és októbere között további 8,2 millió forintnyi készpénzt adtak le, így a vizsgált időszakban összesen több mint 25,1 millió forint került a társasághoz. Az összegek a talált valuták forintra átszámított értékét is tartalmazzák.

Több ezer mobiltelefont és fülhallgatót hagytak el az utasok

A BKV nyilvántartása szerint a műszaki eszközök közül a mobiltelefonok fordultak elő a legnagyobb számban. Ezekből 2024-ben 1450, 2025-ben 1476, 2026 első tíz hónapjában pedig 1342 darabot adtak le.

A fülhallgatók száma folyamatosan emelkedett: míg 2024-ben 905, addig 2025-ben 1112, az idei év első tíz hónapjában pedig már 1165 darabot regisztráltak.

A csaknem hároméves időszakban összesen 4268 mobiltelefon, 3182 fülhallgató, 246 laptop és 124 tablet került a társasághoz. Arról azonban nem közöltek adatot, hogy ezek közül hányat kaptak vissza a tulajdonosaik.

Mi történik a BKV-nál át nem vett értékekkel?

A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint a határidőn belül át nem vett készpénzt, valamint az értékesített talált tárgyak ellenértékét a Magyar Államkincstár számlájára utalják. Ezek az összegek tehát nem a BKV bevételét növelik.

Az át nem vett készpénz értéke 2024-ben mintegy 2,16 millió, 2025-ben 2,04 millió, 2026 első tíz hónapjában pedig 2,52 millió forint volt. A közölt adatokból ugyanakkor nem derül ki, hogy ezek az összegek pontosan mely időszakban leadott pénzekhez kapcsolódnak.

A társaság 2024-re és 2025-re együttesen több mint 11,5 millió forintot jelölt meg a talált tárgyak értékesítésének ellenértékeként és befizetett pénzösszegként.