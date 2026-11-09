Érdemes lesz vasárnap hajnalban az eget kémlelni, ritka látvány tárul elénk

Ritka, látványos bolygóegyüttállás figyelhető meg vasárnap a hajnali égbolton, amikor a Mars és a Jupiter szoros közelségbe kerül majd – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfőn az MTI-t.

A Mars és a Jupiter kerül közel egymáshoz vasárnap / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A Mars és a Jupiter kerül közel egymáshoz

A közlemény szerint a két bolygó szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz: az egészen fényes, fehér színű Jupiter felett a halványabb, vöröses árnyalatú Mars tűnik majd fel. A különleges esemény alkalmából a Svábhegyi Csillagvizsgáló rendhagyó, hajnali észlelési programot szervez.

A két égitest novemberben és decemberben az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus közelében halad el, több látványos alakzatot formázva a hajnali égen. A vasárnapi esemény az égi találkozósorozat harmadik együttállása.

A közlemény szerint a jelenség november 15-én hajnali 5 óra 30 perckor figyelhető meg a legkedvezőbben, ekkor a két bolygó már 56 fokkal jár a déli horizont felett, így tiszta idő esetén akár egy déli irányú néző ablakból is látható lesz. A környező csillagokat túlragyogó Jupiter felett mindössze 1,2 fokkal feljebb látszik majd a Mars, esetleg tőlük balra a Regulus kékesfehér fénye is feltűnik. A bolygók még reggel 6 órakor is magasan a horizont felett látszanak majd – írták a közleményben.