Bud Spencer fia is Budapestre érkezik, különleges vendégekkel rendeznek koncertet

Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek zenéit generációk ismerik, a felejthetetlen dallamok pedig november 6-án ismét felcsendülnek Budapesten. A koncertnek a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont ad otthont, ahol Guido és Maurizio de Angelis lép színpadra. Az Oliver Onions néven is ismert olasz testvérpár hat év után tér vissza Magyarországra - írja a Blikk.

Bud Spencer fia Budapestre látogat, különleges koncertet rendeznek november 6-án Fotó: Mondadori Portfolio / Mondadori Portfolio Editorial

Az esemény különleges apropója, hogy idén van Bud Spencer halálának tizedik évfordulója. A színész, polgári nevén Carlo Pedersoli október 31-én lett volna 97 éves. A humoráról, jellegzetes pofonjairól és Terence Hill oldalán játszott filmjeiről ismert művész a mai napig hatalmas népszerűségnek örvend Magyarországon.

A legendás filmek zenéi csendülnek fel

A november 6-i gálakoncerten olyan klasszikus filmek dallamai hangzanak el, mint a Különben dühbe jövünk, Az ördög jobb és bal keze, valamint a Piedone-filmek zenéi. A repertoárban más ismert alkotások főcímdalai is helyet kapnak: a Sandokan, a Zorro és a 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal című rajzfilmsorozat zenéje is felcsendül. Vendégzenekarként a Spencer Hill Magic Band működik közre.

A koncertre Bud Spencer fia, Giuseppe Pedersoli is ellátogat. A rajongóknak arra is lehetőségük nyílik, hogy a fellépés után közös fotót készítsenek vele, illetve autogramot kérjenek tőle. A de Angelis testvérek szintén találkoznak a közönséggel, így az este nemcsak a filmzenék miatt lehet emlékezetes a rajongók számára.

Jótékonysági árverést is rendeznek

A koncerthez egy jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódik. Az árverésen Családi Kriszta festőművész különleges technikával készült tigrisképe talál gazdára, amelyet Kabir Bedi, a Sandokan-sorozat legendás főszereplője saját kezűleg dedikált.

A szervezők a festmény eladásából származó teljes bevételt egy budapesti gyermekkórház támogatására ajánlják fel. A rendezvény így a zenei élmény mellett egy jó ügyet is szolgál: a szervezők a legendás filmek világát idézik meg, miközben beteg gyermekek gyógyításához is hozzájárulnak.

Az Origo nemrég Bud Spencer születésének 97. évfordulója alkalmából idézett fel legendás jeleneteket filmjeiből.