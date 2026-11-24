A budai alsó rakpart érintett szakaszát teljes szélességében lezárják a közúti forgalom elől. A munkálatok november 26-án, csütörtökön reggel 9 órakor kezdődnek, és a tervek szerint november 30-án, hétfő estig tartanak.

Budai alsó rakpart: lezárás jön, mutatjuk a forgalmi változásokat

Fotó: BKK

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a szakemberek a későbbi közműkiváltásokhoz szükséges kábelfűző csöveket építik be az útpálya alá.

Így változik a forgalom a budai alsó rakparton

A lezárás idején több irányból is módosul a közlekedés:

A Rákóczi híd felé, délre tartó autósokat a Bertalan Lajos utcánál a felső rakpartra terelik. Ettől a ponttól a Rákóczi hídig az alsó rakpart zsákutcává válik, így ezen a szakaszon nem lehet továbbhaladni.

A belváros felé, északra közlekedők az alsó rakpartra legkorábban az Egry József utcai lehajtónál hajthatnak le.

A Rákóczi hídról lehajtók, valamint a Dombóvári út felől érkezők nem hajthatnak le az alsó rakpartra. Számukra a felső rakparton, a Pázmány Péter sétányon keresztül biztosítják a közlekedést az Egry József utcai lehajtóig.

A BKK arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról.

Új villamosvonal épül Dél-Budán

A lezárás a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósításához kapcsolódik. A beruházás keretében 2,8 kilométer hosszú, kétvágányú villamosvonal épül a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Budafoki út és a Dombóvári út térségéig.

Az új vonal hét pár akadálymentes megállóval közvetlen villamoskapcsolatot teremt majd a Kopaszi-gát, a BudaPart városnegyed, az Infopark és az egyetemi kampuszok felé. Emellett kapcsolatot biztosít az 1-es villamoshoz és a Nádorkert térségében létesülő új vasúti megállóhoz is.

A fejlesztés részeként részben füvesített villamospálya épül, fákat és cserjéket telepítenek, valamint új rakparti sétányt és kerékpáros infrastruktúrát alakítanak ki. A Műegyetem K épülete előtt új téregyüttest hoznak létre, ahol a gyalogosfelületek, a villamos- és a gépjárműsávok azonos szintre kerülnek.