A budai alsó rakpart érintett szakaszát teljes szélességében lezárják a közúti forgalom elől. A munkálatok november 26-án, csütörtökön reggel 9 órakor kezdődnek, és a tervek szerint november 30-án, hétfő estig tartanak.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a szakemberek a későbbi közműkiváltásokhoz szükséges kábelfűző csöveket építik be az útpálya alá.
Így változik a forgalom a budai alsó rakparton
A lezárás idején több irányból is módosul a közlekedés:
A Rákóczi híd felé, délre tartó autósokat a Bertalan Lajos utcánál a felső rakpartra terelik. Ettől a ponttól a Rákóczi hídig az alsó rakpart zsákutcává válik, így ezen a szakaszon nem lehet továbbhaladni.
A belváros felé, északra közlekedők az alsó rakpartra legkorábban az Egry József utcai lehajtónál hajthatnak le.
A Rákóczi hídról lehajtók, valamint a Dombóvári út felől érkezők nem hajthatnak le az alsó rakpartra. Számukra a felső rakparton, a Pázmány Péter sétányon keresztül biztosítják a közlekedést az Egry József utcai lehajtóig.
A BKK arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról.
Új villamosvonal épül Dél-Budán
A lezárás a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósításához kapcsolódik. A beruházás keretében 2,8 kilométer hosszú, kétvágányú villamosvonal épül a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Budafoki út és a Dombóvári út térségéig.
Az új vonal hét pár akadálymentes megállóval közvetlen villamoskapcsolatot teremt majd a Kopaszi-gát, a BudaPart városnegyed, az Infopark és az egyetemi kampuszok felé. Emellett kapcsolatot biztosít az 1-es villamoshoz és a Nádorkert térségében létesülő új vasúti megállóhoz is.
A fejlesztés részeként részben füvesített villamospálya épül, fákat és cserjéket telepítenek, valamint új rakparti sétányt és kerékpáros infrastruktúrát alakítanak ki. A Műegyetem K épülete előtt új téregyüttest hoznak létre, ahol a gyalogosfelületek, a villamos- és a gépjárműsávok azonos szintre kerülnek.
A kivitelezés három fő ütemben valósulhat meg. Elsőként várhatóan 2027 januárjában, a Pázmány Péter sétány térségében kezdődnek a munkák, ezt követi a Műegyetem előtti terület és a budai alsó rakpart, végül pedig a Dombóvári út környéke. A teljes beruházás a tervek szerint 2029 végére fejeződhet be.
A projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg, a vissza nem térítendő támogatás összege 32,322 milliárd forint.