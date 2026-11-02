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szovjet

Több mint 200 második világháborús robbanótestet találtak egy budapesti építkezésen

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Rendkívüli mennyiségű, a második világháborúból visszamaradt robbanótestet találtak egy budapesti építkezésen. Az Üllői úton összesen 244 robbanóeszköz és -maradvány felszámolásán dolgoztak a Magyar Honvédség tűzszerészei, akiknek órákon át kellett küzdeniük az egymásba tapadt, részben összeolvadt szerkezetekkel.
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szovjethonvéd tűzszerész és hadihajós ezredetűzszerészmagyar honvédség

Budapest egyik építkezésén újabb jelentős mennyiségű, évtizedek óta a földben rejtőző hadianyagra bukkantak. Az Üllői út 404. szám alatt, egy építkezés területén összesen 231 különböző robbanóeszköz és -maradvány került elő, emellett jelentős mennyiségű egyéb lőszer- és robbanóanyag-maradványt is találtak. A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrede közösségi oldalán számolt be a pénteki műveletről.

Budapest: 244 második világháborús robbanótestet találtak az Üllői úton
Budapest: 244 második világháborús robbanótestet találtak az Üllői úton Forrás: Facebook

A megtalált eszközök között szovjet, német, magyar és amerikai gyártmányú robbanótestek egyaránt voltak. A tűzszerészek összesen 79 szovjet és 77 német aknavetőgránátot, valamint számos repeszgránátot, páncéltörő gránátot és kézigránátot azonosítottak. Előkerültek továbbá Panzerfaust vetőcsövek, magyar 44M Buzogányok, szovjet RPG-40-es kézigránátok, valamint egy amerikai bombagyújtószerkezet is.

A leltárban többek között 12 szovjet RG-42-es kézigránát, két F-1-es kézigránát, négy RGD-3-as kézigránát és három magyar 44M Buzogány is szerepelt. A robbanótestek mellett mintegy 100 kilogramm gyalogsági lőszer, 50 kilogramm hüvelymaradvány és 10 kilogramm robbanóanyag-maradvány került elő.

Órákig tartott a veszélyes robbanótestek szétválasztása

A tűzszerészek munkáját különösen megnehezítette, hogy a feltételezések szerint a második világháború idején a robbanótesteket egy gödörbe gyűjthették, majd felgyújtással próbálhatták megsemmisíteni. Ennek következtében több eszköz összetapadt, illetve összeolvadt, így szétválasztásuk rendkívül nehéz és időigényes feladatnak bizonyult.

A katonáknak gyakorlatilag ki kellett vésniük az egymásba tapadt robbanótesteket. A művelet reggel nyolc órakor kezdődött, és délután fél háromig tartott. A feladat intenzitását jól mutatja, hogy az egyik helyszínen dolgozó tűzszerész okosórája a munka során 3,21 kilométer megtett távolságot és mintegy 2387 elégetett kalóriát rögzített.

A honvédség közlése szerint a veszélyes robbanótestek felszámolása biztonságosan megtörtént. Az eset ugyanakkor ismét rámutat arra, hogy a második világháborúból visszamaradt lőszerek és robbanóeszközök még évtizedekkel később is komoly veszélyt jelenthetnek, különösen az építkezéseken és földmunkák során.

A tűzszerészek arra figyelmeztetnek, hogy aki robbanótestre vagy annak tűnő tárgyra bukkan, semmiképpen ne nyúljon hozzá, ne mozdítsa el, és ne próbálja meg hatástalanítani. Biztonságos távolságra kell húzódni, majd értesíteni kell a rendőrséget a 112-es segélyhívón.

 

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