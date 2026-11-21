A Jázsai Mari tér az 1890-es években még sehol sem volt, 1904-ben pedig lovaskocsik szelték át a macskaköves Deák Ferenc teret. Szinte hihetetlen, mennyit változott Budapest látképe az utóbbi 100-130 évben.

Budapest V. kerülete sokat változott az utóbbi 100-130 évben

Fotó: Fortepan

Így festett Budapest V. kerülete bő száz évvel ezelőtt – és még régebben

Azt hihetnénk, aki otthonosan mozog Budapesten, az könnyen felismerné a város különböző pontjait akkor is, ha véletlenül a múltban találná magát. A Fortepan felvételeit látva azonban nem lehetünk olyan biztosak mindebben.

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