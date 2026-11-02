Fontos határidő közeleg, erre figyeljen, ha zöldhulladékot tenne ki

A fővárosban 2026. március 2. és december 11. között zajlik a zöldhulladék járatszerű begyűjtése. A pontos szállítási időpontok kerületenként és szolgáltatási körzetenként változnak, ezért a lakóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk a MOHU Budapest honlapján közzétett térképek alapján.

Budapest: így működik a zöldhulladék elszállítása 2026-ban Fotó: Pexels

A zöldhulladékot a kijelölt szállítási napon, legkésőbb reggel 4 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé. Fontos, hogy a zsákok és a kötegek a gyűjtőjárművek számára jól látható, könnyen megközelíthető helyen legyenek.

A begyűjtés során a lombot, a lenyírt füvet, a gyomokat, valamint a fa- és bokornyesedéket szállítják el. A zöldhulladékot a területi szolgáltató által biztosított, „KERTI ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK” feliratú zsákokban kell kihelyezni.

A vastagabb ágakat nem szabad a zsákokba tenni. A legfeljebb 10 centiméter átmérőjű faágakat és gallyakat körülbelül egyméteres darabokra kell vágni, majd megfelelő vastagságú zsineggel összekötve, a zsákok mellé kell helyezni. Az összekötegelt ágak átmérője legfeljebb 50 centiméter lehet. A 10 centiméternél vastagabb ágakat a szolgáltató nem szállítja el.

Ezekre a szabályokra kell figyelni

A zöldhulladék megfelelő kezelése azért is fontos, mert a begyűjtött növényi anyagból komposztálással minősített talajjavító készül. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a hulladék ne szennyeződjön más anyagokkal.

A zsákokba ezért kizárólag növényi eredetű kerti hulladék kerülhet. Háztartási szemét, építési törmelék, föld és egyéb oda nem illő anyag nem helyezhető el bennük. Ha a gyűjtést végző munkatársak szennyezett vagy nem megfelelő zsákot találnak, azt a zöldhulladékgyűjtő járat nem szállítja el.

A szabálytalanul kihelyezett hulladék elszállítása további költségekkel is járhat: amennyiben a zsákba nem odavaló anyag kerül, azt dokumentálhatják, és a szállítás díja a következő számlán is megjelenhet.

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy a zsákokon szerepelnie kell a MOHU logójának, különösen akkor, ha azokat nem közvetlenül a szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy hulladékudvarában vásárolták.