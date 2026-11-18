November 18-án, szerdán 22 órától november 19-én, csütörtökön várhatóan hajnali 5 óráig karbantartást végeznek a BudapestGO rendszerében. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a munkálatok idején az alkalmazás több fontos funkciója nem lesz elérhető, és a digitális jegyek, valamint bérletek használata is szünetel.

A BudapestGO karbantartása a digitális jegyek és bérletek használatát is érinti

Fotó: BKK/Nyirő Simon

A karbantartás alatt a BudapestGO alkalmazásban nem lehet majd jegyeket és bérleteket vásárolni, de a korábban megvásárolt digitális jegyek és bérletek sem lesznek használhatók.

Emellett átmenetileg megszűnik a valós idejű járatinformációk megjelenítése és az útvonaltervezés lehetősége. Egyes kapcsolódó funkciók, például a „Felszállok” gomb szintén nem működnek majd.

Mely BudapestGO-funkciók maradnak elérhetők? A BKK közlése szerint az alkalmazás a karbantartás idején elsősorban a menetrendek megtekintésére lesz használható. Az utasok továbbra is ellenőrizhetik a menetrend szerinti indulási időpontokat, de a járatok tényleges érkezéséről és indulásáról nem kapnak valós idejű tájékoztatást. A leállás nemcsak a mobilalkalmazást érinti, hanem a megállókban található FUTÁR-kijelzőket és a webes utastájékoztatási felületeket is. Ezeken szintén kizárólag a menetrend szerinti időpontok jelennek majd meg.

Mire figyeljenek az utasok a BudapestGO karbantartása alatt?

A BKK azt javasolja, hogy a fővárosban közlekedők lehetőség szerint még a karbantartás kezdete előtt tervezzék meg utazásukat, és gondoskodjanak a szükséges jegyekről vagy bérletekről.

A társaság tájékoztatása szerint a járművezetők és a jegyellenőrök értesítést kapnak a tervezett karbantartásról, és az ebből adódó kellemetlenségeket türelemmel kezelik.