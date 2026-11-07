Hamarosan leáll a BudapestGO – büntetés lehet a vége, aki nem készül fel időben

Fontos közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe a BKK: az igen népszerű BudapestGO alkalmazás egyes, fontos funkciói több órára nem lesznek elérhetők. A kiesés oka: külső szolgáltató partnernél végzett karbantartás.

Egyes funkciók nem lesznek elérhetők a BudapestGo alkalmazásban, így többek közt jegyet sem tudunk majd venni

Fotó: BKK/Nyirő Simon

Ezek a funkciók nem lesznek elérhetők a BudapestGo-ban

2026. november 7-én 23:00-tól november 8-án 08:00-ig a következő funkciók nem lesznek elérhetők a BudapestGo alkalmazásban:

jegyvásárlás

bérletvásárlás

már megvásárolt digitális jegy érvényesítése

Akik digitális bérlettel rendelkeznek, azoknak nem kell aggódniuk, be tudják majd mutatni, emellett az útvonaltervezés is zavartalanul fog működni, azonban aki jeggyel szokott utazni, vagy épp most venne új bérletet, annak fel kell készülnie.

Órákra leáll az egyik legnagyobb bank több szolgáltatása

Novemberben töb alkalomra is leáll karbantartás miatt a CIB Bank több szolgáltatása. Ráadásul lesz olyan leállás, amely nem csak a CIB ügyfeleit érinti. Minderről itt lehet olvasni.