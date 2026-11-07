Hamarosan leáll a BudapestGO – büntetés lehet a vége, aki nem készül fel időben

Fontos közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe a BKK: az igen népszerű BudapestGO alkalmazás egyes, fontos funkciói több órára nem lesznek elérhetők. A kiesés oka: külső szolgáltató partnernél végzett karbantartás.
Ezek a funkciók nem lesznek elérhetők a BudapestGo-ban
2026. november 7-én 23:00-tól november 8-án 08:00-ig a következő funkciók nem lesznek elérhetők a BudapestGo alkalmazásban:
- jegyvásárlás
- bérletvásárlás
- már megvásárolt digitális jegy érvényesítése
Akik digitális bérlettel rendelkeznek, azoknak nem kell aggódniuk, be tudják majd mutatni, emellett az útvonaltervezés is zavartalanul fog működni, azonban aki jeggyel szokott utazni, vagy épp most venne új bérletet, annak fel kell készülnie.
Órákra leáll az egyik legnagyobb bank több szolgáltatása
Novemberben töb alkalomra is leáll karbantartás miatt a CIB Bank több szolgáltatása. Ráadásul lesz olyan leállás, amely nem csak a CIB ügyfeleit érinti. Minderről itt lehet olvasni.
Súlyos tízezreket fizethet, aki nem vesz jegyet
A BKK jelenlegi árszabása alapján aki érvényes jegy vagy bérlet nélkül utazik, az 30 ezer forint pótdíjat köteles befizetni. Ha ezt 30 napon belül nem egyenlíti ki, a pótdíj összege 50 ezzer forintra nő. A helyszínen (illetve két napon belül) fizetett pótdíj összege sem csekély: 15 ezer forint.