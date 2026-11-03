Kiderült, hogy mely traffipaxok mérésein szedi be le a legtöbb bírságot a rendőrség

A budapesti traffipaxok eredményeiről a Vezess.hu az Országos Rendőr-főkapitányság válasza alapján számolt be. A fővárosban jelenleg 38 fix és 33 mobil sebességmérő működik, amelyek az év első felében naponta átlagosan 868 szabályszegést rögzítettek.

Naponta 868 gyorshajtót buktattak le a budapesti traffipaxok. Fotó: Illusztráció (Police.hu)

Budapesti traffipaxok: több mint 7 milliárdot fizethettek a gyorshajtók

Összehasonlításként 2025 egészében 349 126 gyorshajtást mértek, amelyek miatt 18,43 milliárd forint bírságot szabtak ki. Egy évvel korábban 228 481 szabályszegés és 11,78 milliárd forintos bírságösszeg szerepelt a rendőrségi adatokban.

A kamerák több kirívó gyorshajtást is megörökítettek.

Az Üllői út IX. kerületi szakaszán egy autós 50 kilométer/órás korlátozás mellett 158-cal haladt, amiért 468 ezer forintos bírságot kapott. A Szentendrei úton 147, a Váci úton 134, a repülőtérre vezető úton pedig 135 kilométer/órás sebességet mértek ugyancsak 50-es korlátozásnál.

A 6-os főút XXII. kerületi részén 60 helyett 153 kilométer/órával közlekedett egy járművezető. Az Árpád hídon korábban 140, 143 és 149 kilométer/órás sebességeket is rögzítettek; ezekben az esetekben egyaránt 140 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki.

A rendőrség szerint az ellenőrzési pontok környékén azóta érzékelhetően lassabban közlekednek az autósok, egyes helyeken azonban továbbra is sok szabályszegést rögzítenek.