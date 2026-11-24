Különleges, betonból készült építményre bukkantak a Balkány és Csiffytanya közötti erdőben. Első pillantásra bunkernek tűnik, a helyiek azonban úgy emlékeznek, egykor hatalmas bortárolóként használták. Az építmény történetét máig több kérdőjel övezi – olvasható a szon.hu oldalán.

A bunker a Balkányhoz közeli erdőben van.

Fotó: Facebook/ Balkányban Hallottam/Szolyka Péter

Több ezer liter bort tárolhattak benne

A különös építményről Szolyka Péter osztott meg fényképeket a Balkányban Hallottam közösségi oldalon. A bejegyzés alatt hamar megszólaltak a helyiek, akik közül többen gyerekkorukból ismerik a szabolcsi erdő mélyén álló objektumot.

A hozzászólások szerint a környéken egykor szőlőskertek voltak, az építményt pedig borospinceként használták. Egykor több ezer liter bort tárolhattak benne.

A beszámolók alapján az épületnek előtere és egy keskeny folyosója volt, amelynek két oldalán helyezkedtek el a bortároló helyiségek. Az egyik kommentelő szerint négy ilyen helyiség lehetett, amelyeket belül fehér, márványszerű csempével burkoltak. A pincékbe csak egy szűk nyíláson lehetett bejutni, a mustot pedig felülről, egy csőszerű nyíláson keresztül tölthették be.

Borospince lehetett az építmény.

Fotó: Facebook/ Balkányban Hallottam/Szolyka Péter

Többen azt is felidézték, hogy gyerekként rendszeresen játszottak az építményben. Egy helyi lakos arra emlékezett, hogy a közeli tanyáról az erdőn keresztül járt iskolába, és kifejezetten félt, amikor el kellett haladnia a pince mellett. A helyszínről videó is készült, amelyen az építmény belseje is látható.

Orosz katonák is jártak a környéken?

A történet azonban itt válik igazán érdekessé.

Az egyik hozzászóló szerint 1974–1975 körül orosz katonák és tankok is megfordultak a pincénél, illetve az erdőben.

Egy másik kommentelő azt vetette fel, hogy az építmény eredetileg akár légiriadó esetére kialakított bunker is lehetett, amelyet később borospincének használtak.

Erre azonban nincs egyértelmű bizonyíték, így az építmény eredeti funkciója továbbra sem tisztázott.

Az ugyanakkor biztos, hogy a térségben a szovjet hadsereg nyomai is előkerültek.

Korábban egy második világháborús, szovjet gyártmányú propagandagránátot találtak Balkány külterületén. A tűzszerészek a gránát belsejében megsárgult papírtekercsekre bukkantak, amelyek közel nyolc évtizeden át rejtőztek a robbanótestben.