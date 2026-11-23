November utolsó hetében befejeződnek a több ütemben zajló burkolatjavítási munkálatok az M0-s autóúton és az M7-es autópályán, Budaörs és Törökbálint térségében. November 23. és 27. között több mint 9000 négyzetméteren újítják meg az útburkolatot.

A héten befejeződnek a burkolatjavítások az M0-s autóúton és az M7-es autópályán - Illusztráció

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A beavatkozások idején sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani, amelyek különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban okozhatnak torlódásokat.

A hátralévő burkolatjavítási munkálatok az alábbi ütemezés szerint zajlanak:

M7-es autópálya – Budaörs térsége, november 23.

November 23-án az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a budaörsi csomópont térségében végeznek burkolatjavítást. A munkálatok idejére lezárják a külső forgalmi sávot, a csomóponti felhajtás lehetőségét ugyanakkor biztosítják.

M7-es autópálya – Törökbálint térsége, november 23–24.

November 23-án és 24-én az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a törökbálinti kihajtót követő szakaszon folytatják a burkolatjavítást. A munkavégzés idején mintegy egy kilométer hosszan lezárják a külső forgalmi sávot, így Budapest irányába csak a belső sávon lehet közlekedni.

M0-s autóút – M0–M7 csomópont, november 24–27.

November 24. és 27. között az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán, az M0–M7 csomópont térségében dolgoznak. A munkálatok alatt lezárják a külső forgalmi sávot, a közlekedők a két belső sávon haladhatnak. A csomópont a felújítás ideje alatt is használható marad.

M7-es autópálya – Törökbálint térsége, november 26–27.

November 26-án és 27-én az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont térségében folytatják a munkálatokat. A mintegy 500 méteres szakaszon lezárják a belső forgalmi sávot, a közlekedők azonban a külső sávon és a leállósávon továbbra is két sávon haladhatnak.

A munkálatok várhatóan november 27-én befejeződnek, így a több héten át tartó burkolatjavításokat követően megszűnhetnek a felújításhoz kapcsolódó forgalomkorlátozások az érintett szakaszokon.

A hátralévő munkavégzés idején különösen a reggeli és délutáni csúcsforgalomban alakulhatnak ki torlódások. A Magyar Közút kéri a közlekedőket, hogy számoljanak hosszabb menetidővel, fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkaterületeket, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform honlapján vagy a navigációs alkalmazások segítségével.

A munkálatok ütemezése az időjárási és kivitelezési körülmények függvényében változhat.