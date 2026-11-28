Hatalmas lyuk nyílt a Nagykőrösi úton egy busz alatt Budapesten. A jármű defektet kapott, de nem akadt el a beszakadt úttestben. A 25 utas sértetlenül szállt le.
Beszakadt az aszfalt egy busz súlya alatt Budapesten, a Nagykőrösi úton befelé, a Botond utca magasságában, az Újlaki utcai buszmegálló után – közölte a katasztrófavédelem szombat este.
A tájékoztatás szerint a
helyszínen egy mintegy 2 köbméteres lyuk keletkezett.
A busz defektet kapott, de nem akadt el a kátyúban, az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.
Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.
A járaton 25-en utaztak, nem esett bajuk, mentesítő járművel folytatták útjukat
– olvasható a közleményben.