Beszakadt az aszfalt egy busz súlya alatt Budapesten, a Nagykőrösi úton befelé, a Botond utca magasságában, az Újlaki utcai buszmegálló után – közölte a katasztrófavédelem szombat este.

Beszakadt az aszfalt egy busz súlya alatt Budapesten.

Fotó: Illusztráció/BKK

A tájékoztatás szerint a

helyszínen egy mintegy 2 köbméteres lyuk keletkezett.

A busz defektet kapott, de nem akadt el a kátyúban, az esethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.

A járaton 25-en utaztak, nem esett bajuk, mentesítő járművel folytatták útjukat

– olvasható a közleményben.