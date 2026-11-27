2027 őszétől 20 modern Mercedes-Benz Connecto típusú, dízel meghajtású szóló autóbusz áll forgalomba Budapesten, amelyek mellett további 4 tartalékjármű is érkezik. A modern dízel meghajtású szóló autóbuszok a dél-pesti, a csepeli és a dél-budai vonalakon közlekednek majd.

A buszokon többek között holttérfigyelő és éberségfigyelő is működik majd - Illusztráció

Fotó: BKK

A BKK megrendelésére az ArrivaBus által üzemeltetett modern alacsonypadlós járművek utasbarát utastérrel, fejlett utastájékoztató rendszerekkel, illetve korszerű, vezetéstámogató és közlekedésbiztonsági technológiákkal segítik majd a sofőrök munkáját.

A buszokon többek között holttérfigyelő és közúti jelzőtáblákat felismerő rendszer, valamint a vezető figyelmét ellenőrző, úgynevezett éberségfigyelő működik majd. Ezek a technológiák hozzájárulhatnak a biztonságos közlekedéshez.

A járműállomány megújítását szolgálja egy másik szolgáltatásbeszerzési eljárás is, amely további 20 új, dízel meghajtású szóló autóbusz üzemeltetésére vonatkozik, további 6 jármű opcionális megrendelésének lehetőségével. Ezek a járművek várhatóan 2028 decemberében érkeznek Budapestre.

A BKK megrendelésére 2025 óta folyamatosan érkeznek az új autóbuszok Budapestre, a flottamegújítás pedig 2027-ben is folytatódik. 2027 végéig összesen több mint 380 új dízel- és elektromos autóbusz áll forgalomba a fővárosban, amelyek közül már 289 jármű megérkezett és megkezdte a szolgálatot.

Egyre korszerűbb és fenntarthatóbb autóbuszok közlekednek Budapesten

A flottabővítés eredményeként a jövő év végére a budapesti autóbuszjárműpark közel 90 százaléka legalább EURO 5-ös vagy annál is korszerűbb hajtásrendszerrel működik majd.

Az új buszoknak köszönhetően évente mintegy 8 ezer tonnával is csökkenhet a kibocsátott káros anyagok mennyisége.

Az új járművek egyszerre szolgálják az akadálymentes és mindenki számára elérhető közösségi közlekedést, valamint a főváros fenntarthatósági céljainak elérését. Az alacsonypadlós kialakításnak köszönhetően a mozgásukban korlátozott utasok, az idősek és a kisgyermekkel közlekedők is könnyebben használhatják majd a buszokat.