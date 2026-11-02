Biometánnal működő buszt tesztel a BKV, ingyenesen kipróbálhatja bárki – fotók

A BKV számára nem ismeretlen a CNG-hajtású autóbuszok üzemeltetése, ugyanis buszflottájában jelenleg is meghatározó szerepet kapnak. A kedvező üzemeltetési tapasztalatok mellett a társaság mintegy 100 CNG-autóbusz üzemanyag-ellátásához rendelkezik megfelelő feltételekkel, ami lehetőséget ad a technológia további alkalmazására. A teljes élettartam költségeit figyelembe véve a CNG (sűrített földgáz – Compressed Natural Gas) az egyik legkedvezőbb költségű megoldás a „tiszta” járművek részarányának növelésére.

Ingyenesen kipróbálható egy BioCNG-busz a 132E vonalán

Fotó: Horvath-Bence / BKV Zrt.

A CNG-autóbuszok segíthetik az elöregedett járművek kiváltását és a szolgáltatásbiztonság fenntartását, miközben zajlik az elektromos autóbuszok nagyobb arányú üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése. A környezetkímélőbb járművek beszerzését uniós és hazai előírások is ösztönzik.

A szabályozás hatálya alá tartozó autóbusz-beszerzéseknél a 2026–2030-as időszakra Magyarország számára meghatározott minimumarány 53% a „tiszta” járművek esetében, és e célérték legalább felét kibocsátásmentes buszokkal kell teljesíteni.

A BKV és a BKK ezért többféle hajtástechnológia alkalmazási lehetőségeit vizsgálja, figyelembe véve a környezeti előnyöket, a budapesti közlekedés igényeit és az üzemeltetés költségeit. A mostani teszt ehhez ad gyakorlati tapasztalatot, segít felmérni, milyen szerepet kaphat a BioCNG-technológia (biometán/megújuló földgáz) a fővárosi autóbusz-közlekedésben – írja a BKV a közleményében.

Fotó: Horvath-Bence / BKV Zrt.

BioCNG-busz a környezeti terhelés csökkentéséért

Bodor Ádám, a BKK vezérigazgatója szerint a BioCNG-busz tesztelése is azt szolgálja, hogy a fővárosi közösségi közlekedésben minél több fenntartható technológia gyakorlati alkalmazhatóságáról lehessen tapasztalatot szerezni.

„A budapesti közösségi közlekedés jelentős technológiai átállás közepén tart: egyre több elektromos busz közlekedik, érkeznek az új CAF villamosok, és új trolibuszok beszerzését is előkészítjük. Ugyanakkor a teljes dízel flotta kiváltása hosszabb folyamat, ezért a jövőben is szükségünk lesz diverzifikált energiaforrásokra. A BKV korábban is üzemeltetett CNG-buszokat, és továbbra is azt gondoljuk, hogy minden olyan megoldást érdemes megvizsgálnunk, amely a dízelnél tisztább működést kínál. Minél többféle fenntartható technológia áll rendelkezésünkre, annál hatékonyabban tudjuk csökkenteni Budapest közösségi közlekedésének környezeti terhelését, illetve az egyes energiaforrásoktól való kitettségét” – mondta.