Biometánnal működő buszt tesztel a BKV, ingyenesen kipróbálhatja bárki – fotók

A BKV számára nem ismeretlen a CNG-hajtású autóbuszok üzemeltetése, ugyanis buszflottájában jelenleg is meghatározó szerepet kapnak. A kedvező üzemeltetési tapasztalatok mellett a társaság mintegy 100 CNG-autóbusz üzemanyag-ellátásához rendelkezik megfelelő feltételekkel, ami lehetőséget ad a technológia további alkalmazására. A teljes élettartam költségeit figyelembe véve a CNG (sűrített földgáz – Compressed Natural Gas) az egyik legkedvezőbb költségű megoldás a „tiszta” járművek részarányának növelésére.
A CNG-autóbuszok segíthetik az elöregedett járművek kiváltását és a szolgáltatásbiztonság fenntartását, miközben zajlik az elektromos autóbuszok nagyobb arányú üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése. A környezetkímélőbb járművek beszerzését uniós és hazai előírások is ösztönzik.
A szabályozás hatálya alá tartozó autóbusz-beszerzéseknél a 2026–2030-as időszakra Magyarország számára meghatározott minimumarány 53% a „tiszta” járművek esetében, és e célérték legalább felét kibocsátásmentes buszokkal kell teljesíteni.
A BKV és a BKK ezért többféle hajtástechnológia alkalmazási lehetőségeit vizsgálja, figyelembe véve a környezeti előnyöket, a budapesti közlekedés igényeit és az üzemeltetés költségeit. A mostani teszt ehhez ad gyakorlati tapasztalatot, segít felmérni, milyen szerepet kaphat a BioCNG-technológia (biometán/megújuló földgáz) a fővárosi autóbusz-közlekedésben – írja a BKV a közleményében.
BioCNG-busz a környezeti terhelés csökkentéséért
Bodor Ádám, a BKK vezérigazgatója szerint a BioCNG-busz tesztelése is azt szolgálja, hogy a fővárosi közösségi közlekedésben minél több fenntartható technológia gyakorlati alkalmazhatóságáról lehessen tapasztalatot szerezni.
„A budapesti közösségi közlekedés jelentős technológiai átállás közepén tart: egyre több elektromos busz közlekedik, érkeznek az új CAF villamosok, és új trolibuszok beszerzését is előkészítjük. Ugyanakkor a teljes dízel flotta kiváltása hosszabb folyamat, ezért a jövőben is szükségünk lesz diverzifikált energiaforrásokra. A BKV korábban is üzemeltetett CNG-buszokat, és továbbra is azt gondoljuk, hogy minden olyan megoldást érdemes megvizsgálnunk, amely a dízelnél tisztább működést kínál. Minél többféle fenntartható technológia áll rendelkezésünkre, annál hatékonyabban tudjuk csökkenteni Budapest közösségi közlekedésének környezeti terhelését, illetve az egyes energiaforrásoktól való kitettségét” – mondta.
A tesztjárathoz a MOL-csoport biztosítja a szükséges biometánt
A vállalat 2026. október 14-én adta át első magyarországi biometánüzemét Szarvason, amely évente több mint 7 millió köbméter, földgázhálózatba betáplálható biometán előállítására képes.
„A MOL-csoport kiemelt stratégiai célja, hogy az e-mobiliás mellett a környezettudatos, alternatív üzemanyagok is egyre nagyobb szerepet kapjanak a fenntartható közlekedésben. Százhalombattán együtt dolgozzuk be a növényi olajokat és állati zsírokat a kőolajjal, Pozsonyban pedig fenntartható repülőgép-üzemanyagot és megújuló dízelt (HVO) gyártunk. A közelmúltban újabb mérföldkövet értünk el: átadtuk Szarvason az első biometán operációnkat, így a jövőben saját termelésű BioCNG-vel tudjuk tovább diverzifikálni az üzemanyagkínálatunkat. Folyamatosan vizsgáljuk a fejlesztések mindennapi hatásait is, amelyre BKV-val közös teszt újabb lehetőséget ad: valós körülmények között szerezhetünk tapasztalatot arról, milyen szerepet tölthet be a BioCNG a közösségi közlekedés fenntarthatóbbá tételében” – mondta Horváth Ádám, a MOL-csoport Downstream új és fenntartható üzletágak igazgatója.
A tesztidőszak alatt – november 3. és november 4. között – a jármű mindennap közlekedik a 132E autóbusz vonalán.
A tesztbusz a megszokott menetrenden felül, a menetrend szerinti járatok közé beillesztve szállítja az utasokat, így a viszonylat kapacitását is növeli. A BioCNG-buszon az utazás díjmentes, jegy vagy bérlet nélkül is igénybe vehető.
Mikrohullámú sütőt, műfogsort, sőt, műlábat is találtak már a BKV járatain
Egy év alatt átlagosan 350 pár kesztyűt; 170 kalapot, baseball-, szőrme- vagy kötött sapkát; 164 könyvet, 3 sátrat, 210 esernyőt, 3 babakocsit és 17 botot hagyunk el a fővárosi buszokon, villamosokon, metrókon – közölte néhány évvel korábban a BKV Zrt. Az Origo rákérdezett, hogy tavaly, illetve 2026-ban eddig miket és milyen számban felejtettünk a közösségi közlekedési eszközökön.