Vadon Jani is kipróbálta a Bakony egyik legkülönlegesebb buszmegállóját, amely inkább egy otthonos nappalira hasonlít. A bakonybéli váróban fotel, párna, takaró és még könyvespolc is várja az utasokat – nem véletlen, hogy a turisták is rendszeresen lefotózzák.

Ez nem egy nappali, hanem egy buszmegálló a Bakony közepén

Fotó: Rimányi Zita / VEOL

Fotelben várhatják a buszt Bakonybélben

Veszprém megyében több olyan buszmegálló is akad, amely messze nem a megszokott, egyszerű váróhelyiség. Van, ahol nappali, máshol konyha vagy éppen olvasószoba hangulatát alakították ki. A bakonybéli megálló azonban különösen látványosra sikerült.

Úgy tűnik, ezt Vadon Jani is felfedezte. A műsorvezető rajongói oldala nemrég egy fotót is megosztott róla, amelyen a Bakony közepén található buszmegálló egyik foteljében ül. A bejegyzés szerint Vadon Jani ezt a várót tartja az ország egyik legmenőbb buszmegállójának – vette észre a VEOL.

Berendezett buszmegálló a Bakonyban – Vadon Jani szerint is a legmenőbb?

Fotó: Facebook/Vadon János unofficial

A bakonybéli buszmegálló már önmagában sem mindennapi. A régi, romos váró helyére korábban egy új épületet tervezett a településen élő Verla József építészmérnök. Az épület kialakításánál a közeli tájház boltíves, oszlopos tornácát is alapul vette.

A bakonybéli tájház formáját vette alapul a tervező, amikor elképzelte a falu buszmegállóját.

Fotó: Rimányi Zita / VEOL

Könyvet is lehet kölcsönözni, amíg jön a busz

A váró az elkészülte óta kedvelt fotótéma a turisták körében, később pedig a belső terét is átalakították. A berendezéshez többek között régiségvásárokon beszerzett tárgyakat használtak, de akadnak olyan darabok is, amelyeket ajándékba kaptak, majd felújítottak vagy átfestettek.

A megállóban ma már fotelek, párnák és takarók is vannak, így az ember könnyen úgy érezheti, mintha nem is egy buszra várna, hanem egy otthonos nappaliban üldögélne.

A belső átrendezésének ötletgazdája különböző régiségvásárokon vette meg a berendezési tárgyakat, volt, amit ajándékba kapott, majd átfestette és kiegészítette.

Fotó: Rimányi Zita / VEOL

A polcokon könyvek sorakoznak, amelyeket az utasok várakozás közben nyugodtan levehetnek és elolvashatnak. Sőt, egy-egy kötetet akár magukkal is vihetnek. Az asztalon elhelyezett felirat is arra biztatja az érkezőket, hogy bátran használják a váró berendezését.

A bakonybéli buszmegálló így nem csupán egy hely, ahol az ember megvárja a buszt: önmagában is egy apró látványosság lett a Bakonyban.

A VEOL fotógalériája ITT tekinthető meg.