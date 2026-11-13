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Hatalmas mennyiségű csapadék zúdult az Alföld középső térségére, több településen 40 milliméternél is több esőt mértek. A Charles ciklon három nap alatt már több csapadékot hozott a KÖTIVIZIG területére, mint amennyi a teljes novemberi sokéves átlag.
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közép - tisza - vidéki vízügyi igazgatóságcharles cikloncsapadék

Elképesztő mennyiségű esőt hozott a Charles ciklon. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak adatai szerint péntek reggel 7 óráig Tiszavárkonyban hullott a legtöbb eső: 24 óra alatt 46,9 millimétert mértek.

charles ciklon
Özönvízzel érkezett a Charles ciklon. Fotó: Gábor Zoltán

Rákóczifalván 45,1, Szentkirályon 43,3, Jászalsószentgyörgyön pedig 41,5 milliméter csapadék esett. Nagyréven 39, Kiskörén 38,7, Tiszaderzsen 38,6, Kenderesen 37,5, Szolnokon pedig 36,2 millimétert rögzítettek.

Rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a Charles ciklon

A KÖTIVIZIG összesítése alapján települések hosszú sorában haladta meg a napi csapadékmennyiség a 30 millimétert. Tiszaroffon 36, Tiszasülyön, Tiszaszentimrén és Tiszaörsön egyaránt 35,6 milliméter esett.

Jelentős csapadékot mértek többek között Lakitelken, Kisújszálláson, Fegyverneken, Besenyszögön, Tiszaugon és Törökszentmiklóson is.

A legszembetűnőbb adat ugyanakkor a háromnapos összesítés: a vízügyi igazgatóság területére ennyi idő alatt már több eső hullott, mint a sokéves novemberi havi átlag.

 

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