Elképesztő mennyiségű esőt hozott a Charles ciklon. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak adatai szerint péntek reggel 7 óráig Tiszavárkonyban hullott a legtöbb eső: 24 óra alatt 46,9 millimétert mértek.
Rákóczifalván 45,1, Szentkirályon 43,3, Jászalsószentgyörgyön pedig 41,5 milliméter csapadék esett. Nagyréven 39, Kiskörén 38,7, Tiszaderzsen 38,6, Kenderesen 37,5, Szolnokon pedig 36,2 millimétert rögzítettek.
Rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott a Charles ciklon
A KÖTIVIZIG összesítése alapján települések hosszú sorában haladta meg a napi csapadékmennyiség a 30 millimétert. Tiszaroffon 36, Tiszasülyön, Tiszaszentimrén és Tiszaörsön egyaránt 35,6 milliméter esett.
Jelentős csapadékot mértek többek között Lakitelken, Kisújszálláson, Fegyverneken, Besenyszögön, Tiszaugon és Törökszentmiklóson is.
A legszembetűnőbb adat ugyanakkor a háromnapos összesítés: a vízügyi igazgatóság területére ennyi idő alatt már több eső hullott, mint a sokéves novemberi havi átlag.