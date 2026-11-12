Jobb, ha mindenki felkészül, ma eléri Magyarországot a Charles ciklon – ilyen pusztítást végzett a vihar a portugáloknál

Csütörtökön eléri Magyarországot a Charles ciklon, amely több hullámban kiadós esőt hoz, majd erős, helyenként viharos széllel gyors lehűlést okozhat. A csapadékrendszer miatt péntek reggelig sokfelé 20–40 milliméter eső hullhat, egyes területeken ennél is több.

Csütörtökön eléri a Charles ciklon Magyarországot is (A Charles ciklon által felkorbácsolt hullámok egy Estoril közelében álló erődnek csapódnak Portugáliában, 2026. november 11-én.) Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

Az első csapadékhullám már szerda este megérkezett, elsősorban a déli és délkeleti országrészbe. A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtök délelőtt átmenetileg kelet felé távozik az esőzóna, délután azonban délnyugat felől újabb, kiterjedt esőzés érkezik. Délen és délkeleten zivatarok is kialakulhatnak.

Viharos széllel és jelentős lehűléssel érkezik a Charles ciklon Magyarországra

Csütörtökön az ország nagy részén még 11–18 fokig emelkedhet a hőmérséklet, az Északi-középhegységben azonban csak 5–10 fok várható.

Pénteken gyors fordulat következik az időjárásban: az északnyugatira, északira forduló szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, miközben jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Az eső fokozatosan szűnik majd meg, estére országszerte elállhat.

A Charles ciklon Portugáliában már komoly fennakadásokat okozott. Iskolákat zártak be, több száz repülőjáratot töröltek, Lisszabonban pedig utcákat öntött el a víz.

Hideg, fagyos idő jöhet a hétvégén

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton már csak 5–11, vasárnap pedig 2–11 fokos maximumokra számíthatunk. A hétvégén csökken a csapadék esélye, az éjszakai órákban azonban többfelé fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet.

Így csapott le a Charles ciklon Portugáliára

Az alábbi fotóra kattintva lapozható végig galériánk a vihar lisszaboni tombolásáról: