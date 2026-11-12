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Megérkezett a Charles ciklon Magyarországra: özönvízszerű eső jöhet, több megyére is veszélyjelzést adtak ki

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Megérkezett Magyarországra a Charles névre keresztelt ciklon csapadékzónája, és az igazi java még csak most következik. Az éjszakai órákban országszerte kiadós eső várható, egyes területeken akár 40–45 milliméter csapadék is hullhat 24 óra alatt.
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charlesmagyarországcsapadékzónaciklon

Charles ciklon: elérte Magyarország déli, délnyugati vidékeit a portugál meteorológusok által Charles névre keresztelt ciklon csapadékzónája, amelyből éjszaka országszerte kiadós eső várható - derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtök délutáni Facebook-bejegyzéséből.

Charles ciklon Magyarországon: özönvízszerű eső, veszélyjelzés több megyében
Charles ciklon Magyarországon: özönvízszerű eső, veszélyjelzés több megyében Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

Charles ciklon Magyarországon: özönvízszerű eső, veszélyjelzés több megyében

Azt írták: bár napközben is többfelé előfordult időszakos eső, zápor, a java csak most jön, ugyanis "érkezik Charles, csapadékzónája egyre kiterjedtebb és erősebb".

Hozzátették, a csapadékzóna az ország déli, délnyugati vidékeit már jobbára le is fedi és éjszaka ebből a csapadékzónából várható országszerte kiadós eső.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a csapadékzóna tovább fejlődik, erősödik északkeleti irányba, így péntek délig további 15-40 milliméternyi csapadék valószínű területi átlagban. Az eső súlypontja várhatóan az ország északi felét érinti leginkább, ahol kisebb körzetekben 24 óra alatt akár 40-45 milliméter eső is eshet.

Emiatt péntek éjfélig Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, itt 24 óra alatt több mint 30 milliméternyi eső hullhat. Vas, Zala, Somogy, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben péntekre, mert 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső eshet.

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