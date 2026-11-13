Országszerte pusztított a Charles ciklon: vízben rekedt autók, kidőlt fák maradtak utána Magyarországon

A Charles ciklon kiadós csapadékkal vonult a Kárpát-medence fölé. A felázott talaj miatt több helyen fák dőltek ki, esetenként főutak forgalmát is akadályozva, máshol az erős szél szakított le ágakat.

Megvadult az időjárás: országszerte károkat okoz a Charles ciklon

Fotó: Vendel Lajos / MW

Több autós is elárasztott aluljáróból kért segítséget. Vilonyán a Séd-patak kilépett a medréből, és elöntötte egy családi ház pincéjét, Szombathelyen pedig a Csaba utcai felüljáró alatt összegyűlt vizet szivattyúzták a tűzoltók.

Komoly gondokat okozott a Charles ciklon

Győrben, a Bisinger József híd alatt egy autó akadt el a felgyülemlett vízben. Budapesten, a Ferencvárosi pályaudvarnál átmenetileg lezárták az Illatos úti aluljárót, ahol két jármű rekedt a vízben.

Tökölön egy hentesüzletbe folyt be az esővíz, Balatonfüreden pedig a vasútállomásnál kellett szivattyúzni.

Az 54-es főútra Bugacpusztánál, az 1-es főútra pedig Szárliget közelében dőlt fa. Hajdúnánás és Görbeháza között egy úttestre zuhant fa miatt egy autó az árokba csúszott.

A tűzoltók országszerte folyamatosan dolgoznak a Charles ciklon okozta káresetek felszámolásán.