A ciklon csütörtök délutántól éjszakáig fejti ki legerősebb hatását. Egyes térségekben néhány óra alatt akár 30–40 milliméter eső is lehullhat, a legerősebb széllökések pedig megközelíthetik a 90 kilométer/órát.

Intenzív ciklon hoz kiadós csapadékot, zivatarokat és viharos szelet Magyarországra. Foto: HungaroMet

Intenzív ciklon csap le Magyarországra

Késő délutántól éjfélig egy délnyugat–északkeleti tengely mentén nagyobb területen is meghaladhatja a csapadék mennyisége a 20–25 millimétert. Kisebb körzetekben akár 30–40 milliméter eső is hullhat.

Az éjszaka kialakult, helyenként sűrű köd a délelőtti órákban fokozatosan ritkul, majd megszűnik.

Zivatar és jégeső is kialakulhat

Késő délutántól késő estig főként a déli országrészben kell zivatarokra készülni, de kisebb eséllyel az ország középső sávját is elérhetik a viharok.

A zivatarokat intenzív csapadék, 60–80 kilométer/órás széllökések, valamint 1–2 centiméternél kisebb jégszemek kísérhetik.

Pénteken a déli óráktól késő délutánig főként délen és délnyugaton ismét kialakulhatnak zivatarok.

Akár 90 kilométer/órás viharos szél is lehet

A ciklon hatására kora estétől éjfélig főként a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagy területen viharossá fokozódhat a szél. A kezdetben déli irányú légmozgás később északnyugatira fordul.

A legerősebb széllökések általában 60–85 kilométer/óra között alakulhatnak, de a déli határ közelében és a délkeleti országrészben a 90 kilométer/órát is megközelíthetik.