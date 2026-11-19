A ciklon csütörtök délutántól éjszakáig fejti ki legerősebb hatását. Egyes térségekben néhány óra alatt akár 30–40 milliméter eső is lehullhat, a legerősebb széllökések pedig megközelíthetik a 90 kilométer/órát.
Intenzív ciklon csap le Magyarországra
Késő délutántól éjfélig egy délnyugat–északkeleti tengely mentén nagyobb területen is meghaladhatja a csapadék mennyisége a 20–25 millimétert. Kisebb körzetekben akár 30–40 milliméter eső is hullhat.
Az éjszaka kialakult, helyenként sűrű köd a délelőtti órákban fokozatosan ritkul, majd megszűnik.
Zivatar és jégeső is kialakulhat
Késő délutántól késő estig főként a déli országrészben kell zivatarokra készülni, de kisebb eséllyel az ország középső sávját is elérhetik a viharok.
A zivatarokat intenzív csapadék, 60–80 kilométer/órás széllökések, valamint 1–2 centiméternél kisebb jégszemek kísérhetik.
Pénteken a déli óráktól késő délutánig főként délen és délnyugaton ismét kialakulhatnak zivatarok.
Akár 90 kilométer/órás viharos szél is lehet
A ciklon hatására kora estétől éjfélig főként a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagy területen viharossá fokozódhat a szél. A kezdetben déli irányú légmozgás később északnyugatira fordul.
A legerősebb széllökések általában 60–85 kilométer/óra között alakulhatnak, de a déli határ közelében és a délkeleti országrészben a 90 kilométer/órát is megközelíthetik.