Csütörtök délelőtt országszerte megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, a ciklon csapadékzónája pedig a déli óráktól éri el Magyarországot.

Itt az újabb ciklon. Fotó: Gabor Zoltan

Újabb ciklon hoz kiadós esőt és viharos szelet

Délután egyre több helyen kezdődhet tartós, kiadós esőzés, de záporok is kialakulhatnak. A déli országrészben helyenként zivatarokra is számítani lehet. A legtöbb csapadék várhatóan egy délnyugat–északkeleti sávban hullik majd.

A ciklon erős szelet is hoz. Napközben még többnyire élénk lesz a légmozgás, késő délutántól azonban egyre nagyobb területen megerősödhet. Elsősorban délen viharos, időnként akár erősen viharos széllökések is előfordulhatnak. A kezdetben délies szél a ciklon hátoldalán északnyugatira fordul.

Pénteken nyugat felől már csökken a felhőzet, hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. Elszórtan azonban továbbra is előfordulhat eső és zápor, miközben az északi országrészben helyenként viharos széllökésekre kell készülni. Hajnalban 2–7, délután 10–16 Celsius-fok valószínű.