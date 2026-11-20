A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak adatai szerint a november 20-án reggel 7 óráig tartó 24 órában Szentkirályon hullott a legtöbb csapadék: ott 32,6 millimétert regisztráltak.

Több alföldi településen 30 milliméter körüli csapadék hullott egyetlen nap alatt. Fotó: Gabor Zoltan

Több helyen 30 milliméter feletti csapadék hullott

Tiszaugon 31,3, Tiszasason 30,4, Karcagon pedig 30 milliméter esőt mértek. A jelentős csapadékból az Alföld középső részének számos más települése is részesült.

A mért mennyiségek:

Szelevény: 29,5 milliméter

Lakitelek és Mezőtúr: 29 milliméter

Kisújszállás: 28,9 milliméter

Kétpó: 28,2 milliméter

Apavára: 28,1 milliméter

Kenderes: 28 milliméter

Nagyrév: 27,9 milliméter

Tiszavárkony: 27,5 milliméter

Túrkeve: 27,2 milliméter

A KÖTIVIZIG közlése szerint novemberben eddig már a sokéves havi területi átlag kétszeresének megfelelő eső hullott az Alföld középső részén.

A talajba be nem szivárgó vizet az igazgatóság csatornákban és tározókban igyekszik visszatartani.