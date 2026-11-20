Újabb jelentős esőzés érte el az Alföld középső térségét, több településen 30 milliméter körüli mennyiséget mértek egyetlen nap alatt. A novemberi csapadék összege már elérte a sokéves havi területi átlag kétszeresét.
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mérőállomásainak adatai szerint a november 20-án reggel 7 óráig tartó 24 órában Szentkirályon hullott a legtöbb csapadék: ott 32,6 millimétert regisztráltak.
Több helyen 30 milliméter feletti csapadék hullott
Tiszaugon 31,3, Tiszasason 30,4, Karcagon pedig 30 milliméter esőt mértek. A jelentős csapadékból az Alföld középső részének számos más települése is részesült.
A mért mennyiségek:
- Szelevény: 29,5 milliméter
- Lakitelek és Mezőtúr: 29 milliméter
- Kisújszállás: 28,9 milliméter
- Kétpó: 28,2 milliméter
- Apavára: 28,1 milliméter
- Kenderes: 28 milliméter
- Nagyrév: 27,9 milliméter
- Tiszavárkony: 27,5 milliméter
- Túrkeve: 27,2 milliméter
A KÖTIVIZIG közlése szerint novemberben eddig már a sokéves havi területi átlag kétszeresének megfelelő eső hullott az Alföld középső részén.
A talajba be nem szivárgó vizet az igazgatóság csatornákban és tározókban igyekszik visszatartani.