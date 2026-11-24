Az átlagos csapadékmennyiség duplája hullott le novemberben, és szerdától újabb csapadékra van kilátás - derül ki a HungaroMet Zrt. keddi Facebook-bejegyzéséből.
Az átlagos csapadék duplája hullott novemberben
Azt írták: a száraz hónapok hosszú sorozata után a november meghozta a várva várt csapadékos időszakot, és bár még szűk egy hét hátra van a hónapból, a sokéves átlagnak - ami 48 milliméter - már most közel kétszerese - 85,6 milliméter - hullott országos átlagban. Eddig Baranya megye határhoz közeli településein mérték a legtöbbet, 130 millimétert meghaladó mennyiségeket.
Hozzátették: az idei 11. hónap értékei messze vannak a legcsapadékosabb novembertől, 1965 novemberében ugyanis országos átlagban 128,09 milliméter gyűlt össze. 2023-ban pedig a kilencedik legcsapadékosabbnak adódott november, a lehullott csapadék országos átlaga 105,8 milliméter volt.
Felhívták a figyelmet arra, újabb ciklon alakul ki a Kárpát-medencétől délnyugatra, amely szerdától nedves levegőt hoz, így ismét nagy terület kaphat újabb csapadékot.
A bejegyzéshez készített infografika szerint Kémesen 141,5 milliméter, Drávaszabolcson 135,7 milliméter, Sellyén 135,3 milliméter csapadék esett novemberben - írja az MTI.
Mindeközben - bár még csak most érkezett meg az első igazi hó a szezonban Magyarországra -, több helyütt máris gondot okoztak a csúszós utak. A Mátészalka és környéke Facebook-csoportban arról számoltak be november 24-én, kedden kora reggel, hogy a havazás miatt több helyütt is baleset történt az utakon. A részleteket ITT lehet elolvasni!